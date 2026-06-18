'La Isla de las Tentaciones 10' llega a su fin con cinco parejas supervivientes, tres rupturas y una nueva relación

Este miércoles, 17 de junio, Telecinco ha puesto fin a la décima edición de 'La isla de las tentaciones' con la emisión de su último debate, que volvió a reunir a las parejas formadas por Atamán y Leila; Nerea y José; Lucas y Yuli; y Bayán y Miguel. Todos ellos se sentaron frente a Sandra Barneda para explicar su situación actual seis meses después de poner a prueba su relación.

En total, de las ocho parejas participantes, cinco han sobrevivido a su paso por 'La isla de las tentaciones'. Estas son Ainhoa y Álex, Julia y Luis, Nerea y José, Alba y David y Bayán y Miguel. Tres parejas han roto. Se trata de Leila y Atamán, Mar y Christian y Yuli y Lucas. Además, ha surgido una nueva relación, la de Leila y David Vaquero.

Leila y Atamán se rompen al reencontrarse en el debate final de 'La isla de las tentaciones'

La primera pareja que se sentó frente a Sandra Barneda en la última entrega de 'La isla de las tentaciones' fue la formada por Leila y Atamán. Cabe recordar que el joven se marchó del reencuentro dolido con Leila, de la que incluso se negó a despedirse. Ahora, ha reaparecido en el plató "mucho mejor de lo que esperaba". Y confesaba que "la quiero después de once años, pero me he dado cuenta de que puedo estar solo y quererme yo mismo".

Poco después, era ella la que hacía su entrada en el plató, y se dieron dos besos. Sin embargo, cuando la presentadora les pidió que se miraran a los ojos, ella no pudo evitar romperse: "No puedo, lo siento". Él también se derrumbó. Al verles tan afectados, fue una emocionada Sandra Barneda la que tomó la palabra: "Creo que os habéis querido mucho y me da pena que el amor se muera. Hay que hacer grande lo que habéis vivido y solo podéis vosotros".

Se nos ha caído la lagrimita 🥲



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Acto seguido, Leila hizo autocrítica de su paso por 'La isla de las tentaciones', entonando el mea culpa: "Te deseo lo mejor, te lo juro. Siento haberte criticado, ser una cínica de mierda, porque solo actuabas desde el dolor, lo he visto. En ese momento solo pensé en mí y lo que sentía. Te pido perdón. Voy a estar aquí siempre y para todo". Un perdón que Atamán aceptó y ambos acabaron fundiéndose en un abrazo.

Cuando parecía que las cosas habían vuelto a su cauce, entraron en el plató dos personas que volvieron a poner todo patas arriba. Primero lo hizo Irini, que solo dio dos besos a Atamán y llegó dispuesta a mostrar pruebas de otras infidelidades de Leila antes del programa, aunque ninguna de ellas era concluyente. Después entró David Vaquero, que confesó que seguía con Leila, y que la relación iba "viento en popa".

Irini llega con todo a plató 💣



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David y Leila confirman que siguen juntos ❤️



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Yuli y Lucas se reencuentran tras meses sin saber nada el uno del otro

La siguiente pareja en reencontrarse en el Debate final de 'La isla de las tentaciones' fue la de Yuli y Lucas. Ella fue la primera en pisar el plató, "muy nerviosa" ya que desde el reencuentro tres meses después, no había vuelto a saber nada de su expareja. Cuando hizo su entrada él, le dijo que había escuchado a Yuli decir de ella misma que era "una basura de persona", y le pidió que no lo hiciera más: "No quiero que pienses eso". Esto provocó que la joven se rompiera: "No puedo superarlo, no le puedo ver, después estoy bien, pero con él me siento mal".

Por su parte, Lucas explicó que durante este tiempo le ha costado olvidarla, pero cada día está mejor. Además, dejó claro que cuando alguien le ha importado tanto, como es Yuli, prefiere acabar bien y tener un buen recuerdo. Poco después entraba en el plató Óscar, que explicó que había hablado con Yuli al salir del concurso para interesarse por ella, pero no había pasado nada más. Ella confesó que ahora necesitaba estar sola, por eso no quiere intentar nada con Óscar, pero tampoco volver con Lucas. Este, por su parte, explicó que estaba conociendo a una chica anónima.

Yuli y Lucas se reencuentran en plató 🥺



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José y Nerea siguen juntos y felices, pese a los rumores de infidelidad

Los siguientes en pisar el plató de 'La isla de las tentaciones' fueron José y Nerea, los primeros expulsados de la edición. Ambos entraron dándose un apasionado beso frente a la cámara. Según contó ella, tras el reencuentro decidieron separarse. Cada uno por su lado reflexionó sobre lo que les había ocurrido y la actitud que habían tenido con el contrario y unos días después decidieron volver.

"Estamos bien. Nos ha servido la emisión para darnos cuenta de lo tóxicos que somos, de la relación tóxica y terrible que teníamos y trabajar en ello", explicó Nerea, momento en el que sonó la luz de la tentación. A continuación, el programa les mostró imágenes de una chica asegurando que José había ido detrás de ella por Instagram. Después salió otra contando que pasaron tres días juntos. Ante esto, el joven explicó que durante el tiempo que estuvieron separados, cada uno hizo lo que quiso, pero juntos no.

Bayán y Miguel continúan juntos tras 'La isla de las tentaciones'

Por último hicieron su entrada Bayán y Miguel, y lo hicieron de la mano y besándose. Él confesó que la emisión del reencuentro le hizo darse cuenta de "la mujer que tengo". Por su parte, ella lamentó que durante estos meses, no habían podido hacer cosas juntos por contrato y pasar del todo al nada ha sido muy duro para ellos.