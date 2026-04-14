Sandra Barneda tuvo que cortar un episodio desconocido en un estreno de 'La Isla de las Tentaciones': "Estáis expulsados si no"

'La isla de las tentaciones' está de vuelta en Telecinco. Este lunes, 13 de abril, se ha estrenado con notable éxito de audiencia la décima edición del reality presentado por Sandra Barneda, quien ya en esta primera entrega se ha visto obligada a intervenir debido a una fuerte discusión entre una de las parejas, la formada por Nerea y José. Hasta tal punto que no ha dudado en hacerles una serie advertencia por su actitud.

Después de que las parejas pasasen sus primeras horas separados y en sus respectivas villas con las tentaciones, todos ellos volvían a encontrarse frente a Sandra Barneda. En ese reencuentro no faltaron las tensiones y los reproches. Las chicas, antes de reunirse con sus parejas, se sinceraban con la presentadora, mostrando su enfado tras ver lo que sus novios estaban haciendo con las tentadoras.

"Estoy flipando, nosotras durmiendo y ellos así", comentaban las concursantes, visiblemente mosqueadas. A continuación, los chicos hacían su entrada, generándose un momento de gran tensión entre todos ellos, especialmente entre Nerea y José. Ella le reprochaba, entre gritos, qué había hecho con "la soltera rubia" durante las primeras horas en la villa: "¿Por qué coño haces esto? Llevo todo el día llorando, ¡no la hables!". Él, por su parte, se defendía alegando que se estaba equivocando: "No me chilles, ¿vale? Yo ya he llorado tres veces. Solo me están hablando, no me gusta ninguna".

Los vamos a tener en todos los realities, lo sabe Dios #LaIslaDeLasTentaciones1

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Sandra Barneda lanza una advertencia a Nerea y José

Sandra Barneda, al ver que la cosa se estaba yendo de las manos, intervino en varias ocasiones para intentar separarles: "¡Por favor! A vuestro lugar, os sentáis u os vais fuera. Tres, dos, uno o, si no, estáis expulsados". Cuando al final la presentadora conseguía que se uniesen al resto de sus compañeros, se ponía seria para lanzarles una advertencia: "Esto va a tener consecuencias. Estáis aquí y hay una norma clara: a mí me tenéis que respetar. Si veis que me acerco a la de tres os tenéis que separar y esto va a tener consecuencias. Esto es difícil y lo sabíais, que no vuelva a pasar".

Ambos pedían disculpas a Sandra Barneda por su actitud. Pese a esto, José le reprochaba a su novia que se hubiera puesto así, y más en la primera entrega. Por eso le dejaba las cosas claras: "No estás preparada para estar aquí y si no lo estás nos largamos y punto. Qué vergüenza". Aunque Nerea seguía en sus trece: "¿Sabes lo que he visto? Yo solo te veo a ti y no me fijo en los demás".

En el adelanto que emitió Telecinco del programa de este martes, se verán las presentaciones de los solteros y solteras, se culminará la ceremonia de collares, y se acabará con la llegada de los VIP. Al igual que en ediciones anteriores, el programa apostará por caras conocidas, como David Vaquero, que ya participó dos veces con novia y lo hace por primera vez como soltero. También llegará Nieves, de 'La isla de las tentaciones 9' tras dejarlo con Lorenzo, así como Claudia y Óscar.

Además de los ya mencionados José y Nerea, que llevan un año de relación, las demás parejas participantes de esta décima edición son las formadas por Luis y Julia (un año de relación); Álex y Ainhoa (año y medio); Atamán y Leila (once años); y Christian y Mar (cuatro años). Todos ellos tendrán que demostrar si su amor es tan fuerte como se piensan o, por el contrario, acabarán cayendo en la tentación.