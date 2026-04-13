ENTREVISTA | Sandra Barneda, ante 'La Isla de las Tentaciones 10': "Esta edición es desconcertante; lo que nos ha ocurrido es fuerte"

'La isla de las tentaciones' regresa a Telecinco este lunes con el estreno de su décima edición con Sandra Barneda como maestra de ceremonias. Un estreno que llega solo tres meses después del final de la novena edición y que lo hace además en el mismo formato que con la anterior temporada ofreciendo una gala en el prime time del lunes y dos entregas en los access de martes y miércoles.

De este riesgo de quemar el formato hemos podido hablar en exclusiva con Sandra Barneda. Así, la presentadora nos confiesa su miedo al estreno de esta nueva edición del reality producido por Cuarzo Producciones y su respeto de no hacer daño al resto de la competencia.

Pese a todo, Sandra Barneda recalca que pese a que son ya diez ediciones, cuando empieza a grabar una nueva, siempre teme no ser capaz de ver algo nuevo y diferente, pero deja claro que todavía se siguen sorprendiendo. Y en este sentido nos define la décima edición como "desconcertante".

Asimismo, la catalana nos habla también de cómo está viendo y viviendo 'Supervivientes 2026' y no duda en confesar que María Lamela le ha robado el corazón con su buen hacer al frente del reality desde Honduras en su primera edición como presentadora.

La décima edición llega apenas tres meses de concluir la anterior, ¿cómo valoras esta arriesgada decisión de Mediaset?

Bueno lo valoraré cuando se estrene y sepamos la respuesta del público, pero con prudencia como siempre que se estrena una nueva edición de 'La isla de las tentaciones' y con ganas. Yo veo que hay ganas y eso me sorprendente gratamente, por la temperatura que coge cuando la gente se ha enterado de que vuelve la isla, por comentarios en redes. Yo creo que tenemos una muy buena edición pero al final son tres meses, hace poco de la última, y esperemos que no se resienta.

¿Tienes miedo al hecho de que haber tenido tan poco descanso pueda mermar los datos de audiencia o acabe quemando el formato o que al coincidir con 'Supervivientes' pueda haber sobresaturación de formatos?

Bueno fíjate la octava coincidió en parte con 'Supervivientes' y se vivió como un fenómeno mundial. No sé. Al final yo creo que cada edición tiene su personalidad y su recorrido y veremos lo que pasa con esta. Yo no soy analista, y tendría que hacer un buen estudio para poder decirte una respuesta clara. Pero yo creo que los jefes de Mediaset si han decidido emitir ahora la Isla y hacerlo en el mismo formato de lunes, martes, miércoles es porque creen que tiene vida el programa, y que va a seguir siendo un éxito.

Precisamente la noche de los lunes competirás contra MasterChef, un programa que después de encadenar tantas ediciones seguidas ha ido perdiendo fieles. ¿Cómo ves a tu rival? ¿Te ves como líder de la noche?

Bueno creo recordar que ya competimos con 'MasterChef'. Lo vivo como te digo con mucha prudencia y con mucho compañerismo. Creo que 'MasterChef' lleva muchísimas ediciones y se ha ganado el prestigio y el galón, igual que 'La isla', son dos grandes formatos y espero que puedan convivir. Yo con Macarena Rey (productora ejecutiva de 'MasterChef') me llevo muy bien, a ver, a mí no me gusta decir voy a ganar. Si ganamos mejor, pero que tampoco sea 'vamos a vapulearles'. Lo vivo con vértigo. Igual que también vivo con vértigo los access de martes y miércoles porque al final hay mucha competencia y 'La Isla' es un formato que está grabado, pero venimos de solo hace tres meses de la última edición, y hay vértigo y respeto porque al final competimos contra 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' que están muy asentados.

Sandra Barneda en una de las hogueras de 'La isla de las tentaciones'

Después de diez ediciones parece difícil poder seguir sorprendiendo. ¿Qué nos espera en esta edición y cómo la definirías?

Yo siempre con Meritxell (la directora), cuando estamos viviendo la edición y grabándola hablamos, y le dije así como la novena la definí como delirante, esta la defino como desconcertante y agotadora. Es que le dije 'no me imaginaba esto', después de diez ediciones no me lo imaginaba. Creo que tenemos una gala de solteros extrema y desconcertante porque yo no entendía nada por las reacciones de ellos. Es que las parejas entran en un pánico indescriptible, incontrolable, y yo le decía a Meri, '¿qué está pasando?', porque no entendía nada. Y eso nos va a acompañar durante toda la temporada.

Vamos a ver mucho más miedo a perder a la pareja, reacciones además, porque el miedo a veces puede ser paralizante y en un momento determinado te reacciona de una manera que tú no lo has sabido leer. Y para expresar los miedos hay que tener cierta confianza con la otra persona y al final hay como cierta vergüenza, y además el pánico y el miedo se puede contagiar. Entonces es una edición muy desconcertante.

Y luego es una edición en la que la tentación va a tener mucho protagonismo, por cómo entra laureada con esas capas rojas, y se ha decidido darle un cierto relieve a la tentación. Tenemos también el collar de sombra, tenemos un poder que hasta ahora no ha tenido la tentación. Se incorporan varias novedades que sí lo hace diferente frente a otras ediciones y además las propias parejas ofrecen algo completamente distinto. Lo que nos ha ocurrido es fuerte, porque recuerdo que en la novena edición antes de empezar tras el efecto Montoya decíamos 'madre mía que vamos a ver tras lo de Montoya', y cuando estábamos grabando ya no nos acordábamos de Montoya, y ahora en la décima nos ha pasado lo mismo que te olvidas de lo que pasó en la anterior.

En el avance ya se ven nuevas huidas, asaltos y hasta una televisión rota. Ya hemos dado el salto de nivel de romper tablets a tirar una televisión al suelo...

Bueno una televisión rota y con un viento huracanado. Nos pilló una tormenta de aire frío que le da como un dramatismo narrativo superior. Ha sido la edición más dura de grabar porque al final es otra fecha distinta a la habitual. Recuerdo que teníamos una hoguera que grabar bastante intensa y hacía un viento, creo que es el récord de recogidos que tengo porque estoy a contra marea, el agua me salpicaba. Ha sido muy interesante porque hasta meteorológicamente todo lo ha acompañado a nivel narrativo para hacerlo más dramático.

Yo esto lo veo como cuando acabas una relación y dices es que ya lo sé todo, a mí ya no me puede sorprender nadie, yo ya lo he vivido todo. Pues luego empiezas una nueva relación y vives algo completamente distinto, aunque vivas lo mismo todo es distinto. Lo mismo ocurre con 'La isla de las tentaciones'. Siempre tienes el pánico ese de 'joder moriremos de éxito' pero no, porque siempre nos pasa que volvemos a vivir una edición distinta.

'La isla de las tentaciones' sigue generando algunas críticas como las de Patricia Conde que hace poco decía en un podcast que era un 'mentirity' y que está todo orquestado. ¿Qué tienes que decir a la gente que dice eso?

Pues que es muy triste tener que escuchar o leer ese tipo de cosas. Y me parece bastante feo tener que descalificar uno de los formatos que más éxito tienen actualmente porque al final es meterse también con el público que lo ve. Yo siempre pienso cuando leo este tipo de cosas que si 'La isla de las tentaciones' tuviera un guion tendríamos que tener todos los Goyas posibles. No se puede guionizar lo que uno siente y eso es lo que vemos en 'La isla'.

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'

'Supervivientes 2026' está siendo de nuevo un éxito. Pero parece que a nivel de tramas le está costando arrancar y Jorge Javier ha tenido que darles varios toques de atención. ¿Qué te está pareciendo el casting, ya tienes algún favorito?

Bueno favorito no tengo todavía, quedan dos meses y pico, no hemos cruzado ni el ecuador. A mí la prueba de apnea del domingo pasado me dejó alucinada. 'Supervivientes' es el reality de los realitys, me deja alucinada que no haya un problema técnico cuando estamos haciendo dos programas en paralelo y una conexión con Honduras, y esos juegos que se preparan.

Y a los concursantes pues bueno hay que dejarles que se aclimaten. Al final es gente que no se conoce de nada. Por ejemplo el otro día me decía Marisa Jara 'es que no me imaginaba que esto era tan duro'. Y es que es muy duro lo que viven. A mí es un formato que me gusta mucho porque te pone a prueba a todos los niveles. Y yo creo que el espectador siente esa vibración muchas veces. Esa emoción de Jaime el jueves al encontrarse con Lidia siendo un tío que es muy metido para dentro, eso traspasa. Ese triste abandono de Alberto y lo bien qué habló, me llegó al alma todo lo que dijo, se me ponen los pelos de punta.

Creo que es de tanta verdad lo que se vive y lo que viven allí. Y este año las lluvias están afectando. El otro día me decía Torres, que para mí es una máquina, es que en el 'All Stars' tuvieron lluvias pero no tanto, y decía es que las lluvias son lo peor porque estás todo el día mojado. A veces como estamos en casa no lo vemos igual. Para mí cada domingo ha pasado una semana, pero para ellos también ha pasado, es muy duro, es durísimo 'Supervivientes' y no lo valoramos. Y es que son tres meses. Luego cuando llegan hay concursantes que me han llegado a decir que 'salgo de casa y me llevo una galleta en el bolsillo'. Cuando vuelven les quedan algunas secuelas.

Lo que si está aplaudiendo todo el mundo es el fichaje de María Lamela y su buen hacer como presentadora. ¿Cómo la estás viendo?

Yo creo que María es la naturalidad pura. Es una delicia ver cómo lo disfruta gala tras gala y cómo lo transmite porque no tiene pudor en decirlo. El otro día recuerdo una gala que estaba empapada y yo le dije María chapó. Es que ella misma es el espectador, es alguien que está vibrando y lo transmite. Y además se ha adaptado muy bien y no es fácil porque no es un formato sencillo, hay un retraso entre Honduras y España, es controlar todos los cambios que pueden producirse y cómo están los concursantes en cada momento.

Yo el otro día se lo dije porque ella estaba publicando todo lo que estabais diciendo los medios sobre ella y le dije 'tía, te lo mereces'. Además cuando tú sustituyes a alguien siempre hay mucho vértigo y ella viene con esa naturalidad, espontaneidad y generosidad, con esa humildad, con ese no pretender, que a mí me ha robado el corazón.