Sandra Barneda se enfrentó a un duro ataque a 'La Isla de las Tentaciones' antes de su estreno que provocó su enfado

Este domingo Sandra Barneda ha alzado la voz en defensa de 'La isla de las tentaciones'. Ha sido durante la parte de 'Supervivientes 2026: Conexión Honduras' que se emite en Mediaset Infinity antes de su emisión en Telecinco, cuando ha habido un momento de cierta tensión entre la presentadora y uno de los defensores de los concursantes.

Todo sucedió tras los alegatos de los familiares de los nominados: Claudia Chacón, Alba Paul, Toni Elías y Jaime Astrain. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se ha ganado numerosos enemigos en el reality, entre los que se encuentran Alba Paul, con la que ha tenido infinidad de enfrentamientos. Pese a esto, su padre no ha dudado en defenderla desde el plató, lo que también ha hecho el amigo de Toni Elías con su defendido, lo que ha dado pie a un fuerte encontronazo entre ambos.

El amigo de Toni tachaba a Claudia, y de paso a todos los participantes de 'La isla de las tentaciones', de ser una persona "sin valores". Unas palabras que hacían saltar a Sandra Barneda, quien no dudaba en salir en defensa del otro programa que presenta en Telecinco. "No os metáis con 'La isla de las tentaciones', por favor. Me duele muchísimo", empezó dejando claro la catalana.

Sandra Barneda califica de "demagogia" los ataques a 'La isla de las tentaciones'

Acto seguido, lanzaba un contundente mensaje: "Lo tengo que decir. Es uno de los programas más vistos de la televisión. Si no te gusta, cambia de canal. Yo creo que en tu casa muchas veces te puede haber pasado de discutir como discuten en 'La isla de las tentaciones'". "Tienen veinte pocos años, meten la pata, se equivocan…", añadía Sandra Barneda.

Sin embargo, el amigo de Toni Elías no estaba de acuerdo con la presentadora: "Creo que no hay los valores que la juventud debería de tener, de educación”. Esto no gustó nada a la comunicadora, que tachó de "demagogia" a quienes critican al reality de parejas: "Yo creo que es pura demagogia. Yo en un videojuego y una película de terror tampoco encuentro valores, es pura violencia".

"Es fácil meterse con gente que son unos valientes, pero que una persona grite y te parezca insoportable no te la puedes cargar porque haya participado en un programa. Me tengo que poner así porque represento un programa que se llama 'La isla de las tentaciones'", sentenciaba Sandra Barneda.

#Supervivientes2026 #SV12A#ConexiónHonduras6

El defensor de Toni opina que el programa LIDLT, no representa los valores de la juventud pic.twitter.com/PCjOpQAfac — Marina (@marinachipo) April 12, 2026

Sandra Barneda contesta a Patricia Conde y a Pablo Motos

Precisamente hace unos días, Patricia Conde cargaba contra el reality de Telecinco, al que definió como un "mentirity": "No me trago cómo se enrolla con la ex de otro para dar audiencia. Y tú ahora sales gritando por la playa como loco, que se te da muy bien esto y eres un gran actor. No me gusta que mientan de esa manera tan cutre", aseguró la presentadora.

Unas demoledoras declaraciones a las que no ha tardado en contestar Sandra Barneda durante una entrevista para 'El Confi TV'. La también escritora defendió no solo su trabajo, sino también el de todo su equipo: "Me parece una manera muy ignorante de querer descalificar un formato que actualmente es uno de los más vistos de la televisión. Es como si cuando ella presentaba 'Sé lo que hicisteis', nosotros hubiésemos empezado a criticar lo guionizados que estaban los chistes… Si 'La isla de las tentaciones' estuviese guionizada, se ganarían Goyas. Es imposible que esas reacciones estén guionizadas".

Del mismo modo, respondió a las palabras de Pablo Motos, que calificó de "porno" al programa: "Creo que pudo tener un momento de calentón y que se recogiese ese titular, pero considero que es un profesional muy inteligente y estoy segura de que se habrá arrepentido porque decir algo así es faltar al trabajo de un equipo muy grande y no me pega en un perfil como el de Pablo Motos. Él tiene una productora que hace grandes formatos, por lo que no me pega que descalifique de una manera tan bestia a un formato que tiene su trabajo, su edición y su calidad".