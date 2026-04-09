Patricia Conde afirma que 'La Isla de las Tentaciones' es un montaje "cutre" orquestado entre directivos y participantes

Parece que Patricia Conde le ha perdido el miedo a levantar la voz contra las "mentiras" que ve en televisión. Por eso, después de atreverse a denunciar lo que no se veía en las grabaciones de 'MasterChef Celebrity', ahora la actriz y presentadora ha querido poner el foco en los realitys como 'La isla de las tentaciones' en su visita al podcast 'El sentido de la birra'.

"En estos formatos al final cuando has descubierto que el reality es mentirity y que el colaborador más agresivo tiene detrás al director diciéndole mete caña o te echamos, que el tertuliano político de izquierdas a lo mejor es de derechas. ¿Qué estamos haciendo señores, a donde queremos ir? Por eso me gusta tanto la ficción", empieza diciendo la actriz y presentadora.

Tras ello, Patricia Conde no duda en desmontar lo que se ve en 'La isla de las tentaciones'. "A mí cuatro tíos besándose en una playa no me divierte, ni me entusiasma ni me sorprende nada. No me gusta que te mientan de esa manera tan cutre. A mí me lo elaboras un poquito, te montas una serie o un documental y entonces lo veré", sostiene sobre el reality que presenta Sandra Barneda.

"Yo no me trago una historia de que le dicen a un señor que le de caña o a fulanito que por qué no te enrollas con la novia de este porque eso va a dar mucha audiencia", sentencia. "O lo de: y tu ahora sales corriendo por la playa como loco que se te da muy bien", apostilla en clara alusión a lo que pasó con Montoya en la octava edición del reality.

Lejos de quedarse ahí, Patricia Conde también señala a los espectadores. "Le dices que no es verdad, pero les da igual porque quieren olvidarse de sus cosas y quieren comentarlo en el trabajo y quieren que sea verdad", añade a ese respecto. "La televisión es todo mentira y no deja de ser un relleno de la publicidad que emite, aunque muchos no lo quieran entender", concluye.

Patricia Conde recuerda la etapa de 'Sé lo que hicisteis' y su guerra con Telecinco

En la entrevista, Patricia Conde rememora el que ha sido uno de los grandes éxitos de su carrera: 'Sé lo que hicisteis' y todo lo que supuso su guerra con Telecinco. "Era muy divertido meterse con Telecinco. Cuando acabó 'Sé lo que hicisteis', Vasile me llamó a su despacho y pensaba que era para echarme la bronca", empieza recordando.

"Me dijo que fuera sola, sin representante. Y me hizo contrato de cadena. El pique que piensa la gente que hay, es un juego. A mí no me afectó nada", añade recordando el momento en el que fichó por Mediaset para presentar 'Ciento y la madre' en Cuatro junto a Florentino Fernández.

Además, Patricia Conde no duda en revelar lo que pasó cuando todo el equipo del programa tuvo que ir a juicio por la demanda que interpuso Mediaset. "En la denuncia yo no jugaba porque era intérprete. Yo le dije al señor fiscal que era actriz y leía todo lo que decía. Me dijo que lo hacía demasiado bien. Le di las gracias, diciendo que si estaba ahí es porque había funcionado y lo hice muy bien. Y me dejó irme a mi casa", recuerda.

Asimismo, la actriz y presentadora no duda en reivindicar lo que consiguieron con el célebre programa de La Sexta. "Fue brutal, no va a volver a pasar algo así nunca en la vida. Fuimos súper revolucionarios, nadie se había atrevido a hacer algo así y nadie se va a atrever ahora. Además es que eso sentó cátedra, ya nadie puede utilizar imágenes de otros por la competencia desleal", destaca.

"Y luego también fue un toque de atención a los programas del corazón porque hacían daño a la gente. Es que a lo mejor lo que decían no caía en saco roto. Es que las palabras al final son como armas, aunque una persona sea muy dura, que una persona tenga herramientas y sepa gestionar lo que dicen en algún momento, llega a calar y yo creo que también sirvió para darles un toque de atención de que no estaba bien lo que hacían. Yo creo que por eso luego optaron por hablar solo de ellos entre ellos, solo hablaban de la gente de su propio universo y círculo", concluye.