Lo que Patricia Conde pronuncia ahora sobre 'MasterChef' dos años después de su polémica

Este martes, TVE volvió a celebrar la Nochebuena con uno de sus clásicos de cada año: 'Telepasión'. Y por segundo año consecutivo los maestros de ceremonia de este musical en el que participan todos los rostros de TVE fueron Aitor Albizua ('Cifras y letras') y Patricia Conde ('Invictus').

De esta forma, Patricia Conde ha conseguido hacerse un hueco en TVE en los últimos años. La actriz y presentadora se ha convertido en rostro de RTVE desde su paso por 'MasterChef Celebrity' hace dos años.

Así, en estos dos años Patricia Conde se ha encargado de presentar 'Telepasión', '¡Feliz 2024!' en la Nochevieja del año pasado así como 'José Mota Live Show' junto a José Mota e 'Invictus, ¿te atreves?'.

A este respecto se ha pronunciado Patricia Conde en una entrevista para El Televisero. "Bueno desde 'MasterChef' no, desde antes. Porque antes de lo de 'MasterChef' ya me había llamado Toñi Prieto para trabajar en TVE. Después de seis años en Movistar Plus+ a mí me llamaron para trabajar en TVE y hacer un programa de deportes y humor, que es lo que se ha emitido este verano. Y con respecto a 'MasterChef' la verdad es que no sabía donde me metía porque aunque está mal que lo diga porque me dedico a ello, tele veo poca. Me gusta mucho ir al teatro, leer y escribir y no tengo tiempo para todo", empezaba diciendo la vallisoletana.

Cabe recordar que el paso de Patricia Conde por 'MasterChef Celebrity' no estuvo exento de polémica tras abandonar el concurso justo en su final. Tras ello, la actriz y presentadora arremetió contra el programa y llegó a asegurar que se manipulaban los hornos para crear espectáculo.

Patricia Conde recuerda su paso por 'MasterChef': "Me llevo grandes amigos"

Ahora pasado el tiempo, Patricia Conde prefiere no mirar atrás aunque deja claro que se lleva muchos amigos de 'MasterChef' y que le desea mucha suerte y mucho futuro al talent de cocina. "Han pasado muchas cosas desde 'MasterChef' hasta hoy, no tengo ya recuerdo ni bueno ni malo. Me llevo a super amigos de allí, no solamente los que están delante de la cámara, sino mucha gente que trabaja detrás que me han apoyado y me han ayudado muchísimo y los quiero muchísimo. No puedo decir nada de un programa en el que trabajan tantas personas con muchas familias, ojalá sigan trabajando en ese programa durante muchos años", asegura.

"Yo aprecio un montón a la gente que trabaja allí y luego me llevo grandes amigos a los que conservo como Ruth Lorenzo o Edu de la Rosa que nos hemos hecho super amigos. Es de lo que me quedo, igual que de 'Nadie al volante' de Movistar Plus+, yo de lo que me llevo de los trabajos que hago es la gente con la que he coincidido. Gente que tiene mucho talento y que para mí son un tesoro. Al final pasas muchas horas y lo que te llevas es el cariño de toda esa gente. Yo de los trabajos me llevo personas, amigos, experiencias y gente que está a favor de obra y de hacer la vida fácil a los demás", sentencia la actriz y presentadora sin ningún tipo de rencor hacia el programa.