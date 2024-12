Patricia Conde, ante el reto de presentar 'Telepasión 2024', avisa de lo que va a pasar con Broncano

Ahora si que sí, las navidades ya están aquí. Este martes 24 de diciembre celebramos Nochebuena y como no podía ser de otra forma TVE nos tiene preparados una noche llena de música, humor y nostalgia con 'Telepasión'. Un especial que por segundo año consecutivo presentarán Aitor Albizua ('Cifras y letras') y Patricia Conde.

Patricia Conde y Aitor Albizua reúnen a sus familias para cenar en Nochebuena y ver ‘Telepasión’ juntos. Pero la cena se complica hasta que se descubre la gran mentira. Mucho humor y situaciones surrealistas en una cena disparatada. 'Telepasión 2024: La gran mentira' reunirá a más de 120 profesionales de RTVE en la edición con más participantes de la historia.

En El Televisero hemos podido hablar en exclusiva con Patricia Conde sobre cómo afronta este segundo año al frente de 'Telepasión', cómo ha sido trabajar de nuevo con alguien como Aitor Albizua, del que destaca que tiene un don para la interpretación, y cómo será ver a David Broncano y el equipo de 'La Revuelta' cantando y bailando.

Además como no podía ser de otra forma, le preguntamos a la actriz, presentadora y humorista qué piensa ella del giro que dará TVE este año en las Campanadas al apostar por David Broncano y LalaChus y qué piensa de las críticas que ha recibido su compañera.

Por último, Patricia Conde nos avanza que nada más arrancar 2025 empezará a grabar la segunda temporada de 'José Mota Live Show', el formato de humor de José Mota que se convirtió en el programa revelación del verano de 2023 y que regresará a la cadena casi dos años después.

'Telepasión' es el programa más emblemático de la navidad de TVE y por segundo año consecutivo eres una de las presentadoras. ¿Qué supone para ti este reto?

Patricia Conde: "Jolín pues lo primero me siento muy agradecida por ser por segundo año consecutivo la cara de la Nochebuena, el hecho de que confíen en ti, para mí después de 25 años de carrera sigue siendo un privilegio que te escojan para determinados momentos tan importantes. Y es algo que me gusta porque todo lo que tenga que ver con cantar, bailar, a mí el show me encanta. Yo siempre he dicho que a mí me encantaría hacer un musical. Y 'Telepasión' aúna todo esto, es perfecto. Aitor y yo hemos cantado varios temas y además hemos grabado la parte del hilo conductor y hemos recreado esa cena de Nochebuena con nuestras familias y ha resultado ser una sitcom muy divertida con la que yo creo que muchas familias se van a sentir identificadas.

'Telepasión' es mucho más que cantar y bailar, cada año tiene un hilo argumental sobre el que cimenta todo el especial. ¿Cuál es la premisa de este año? ¿Qué es lo que va a poder ver la gente en Nochebuena?

No sé lo que puedo contar la verdad pero bueno si podemos decir que lo que se va a ver es una cena de Nochebuena y como digo la gente se va a sentir identificada. Lo que he podido observar estos últimos años cuando hago humor, bien una serie, un programa o un monólogo, la gente se ríe cuando se siente identificada y cuando hacemos humor de una situación cotidiana. Y yo creo que en esa locura de familias que se han creado, tanto la familia vasca de Aitor como la mía vallisoletana hay un contraste brutal y los personajes tan diferentes que se han juntado en esa ficción tan alocada. Hay personajes muy variopintos y creo que va a ser algo muy divertido.

Yo estoy deseando verlo con mi familia. Y al igual que el año pasado nos reímos mucho. Es verdad que las cenas de Nochebuena son un caos con tanta gente, yo siempre espero a que lo repitan al día siguiente para poderlo ver bien. Pero yo espero que podamos aportar ese granito de arena para encontrar el punto de unión de la familia. Al final la risa es algo universal y te sirve para olvidarte de los problemas de cada uno.

¿Cómo ha sido volver a hacer tándem con Aitor Albizua?

Una maravilla. Yo lo amo. Es super profesional y muy divertido. Congeniamos desde el primer momento y eso nos facilita mucho el trabajo a los actores. Y ver la capacidad que tiene para la interpretación. Él no se lo cree del todo, pero es increíble. Es super polifacético. Ha sido un descubrimiento y yo lo admiro muchísimo.

Una de las estrellas de 'Telepasión' este año es sin duda Broncano y todo el equipo de 'La Revuelta'. ¿Han dado mucho el cante o están a la altura del resto?

He podido ver solo el trozo de la promo. Estuve hablando con Grison, Ricardo y con David el otro día y me reí mucho. Ellos tienen esa facilidad de que hacen lo que sea y conectan con el público, son muy graciosos. A mí me caen muy bien y yo creo que si que van a estar a la altura. Han sabido conectar con el público de ahora y de todas las generaciones. Al final en la cena de Nochebuena se juntan generaciones muy diferentes y ellos han conseguido llegar a todas.

De todos los rostros que participan en el especial, ¿quién te ha sorprendido más?

La verdad es que no te puedo decir alguien concreto. Pero los presentadores más serios, los que vienen de informativos, pues es una sorpresa verlos cantando y bailando. Creo que lo que mola es ver a gente de diferentes gremios haciendo algo diferente. Es como ver a los profesores de nuestros niños haciendo algo en la función de navidad. Verles fuera de su papel serio y blindado como está. Si al final el que está en televisión se lo pasa bien tú te lo pasas bien.

La otra gran cita de estas navidades son las Campanadas y este año TVE ha decidido dar un giro con la apuesta por Broncano y LalaChus. ¿Qué te parece la propuesta?

Yo creo que en la vida tenemos que ir evolucionando en todos los sentidos, en las grandes empresas y las televisiones también. La vida es evolución. Y el otro día hicieron un relevo muy bonito Ramonchu y David se dieron un abrazo. Yo sé que va a ser algo que va a gustar mucho. Al final dentro de nuestra rutina como es tomarse las uvas nos gusta ver a ver qué se les ha ocurrido este año. El factor sorpresa es muy importante y al final Broncano y LalaChus son muy profesionales. A mí me llama mucho la atención la gente que tiene carisma, que tienen esa luz natural y que es un talento innato, y los dos lo tienen y yo creo que van a llegar al público porque ya lo han conseguido y va a ser muy positivo para la cadena.

Desde que se anunció que iban a ser ellos, Lala recibió muchas críticas y se ha visto mucha gordofobia. ¿Crees que es positivo que alguien como ella de las Campanadas y se muestre un cuerpo no normativo?

Yo no soy nadie para decir lo que es normativo y lo que no, desde que soy muy pequeña yo solo veo a personas, me da igual su aspecto físico. Yo amo a Ricky Gervais y me da igual cómo sea. Estoy enamorada de él. Ante todo para mí lo primordial es el carisma, el talento y su fondo, eso es lo que te llama o no la atención.

Yo paso de las críticas y agresiones, me separo de todo lo que me pueda afectar. La gente piensa que soy una persona fuerte y valiente e intrépida pero en el fondo tengo mucha sensibilidad y tengo demasiada empatía. Tanta como para llegar a plantearme no pertenecer a un proyecto en el que han tratado mal a alguien, no puedo estar ahí porque me siento que estoy traicionando. Yo decidí en su día no hacerme un perfil de Twitter, no me gusta ver como insultan a la gente, lo paso mal, me ofende muchísimo y prefiero no saber nada de todo eso que haga daño a la gente.

No estoy al tanto ni quiero estar. Solo me quiero centrar en lo que está bien y a lo que haga que el mundo vaya mejor y sea mejor para todos y dejar a un lado a todos los perros que te ladran en el camino porque siempre van a estar ahí y a ladrar, seas quién seas y seas cómo seas. Al final no tiene nada que ver el aspecto físico, al final depende más de las personas que agreden que la persona agredida. Siempre van a decir cosas malas de ti y tenemos que ser fuertes porque estamos en una profesión en la que es difícil evadirte de todo aquello.

Pero al final siempre se pone el foco en las mujeres porque todos los años también le pasa a tu compañera Cristina Pedroche. ¿Crees que hay machismo en ese sentido?

Es que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Yo siempre he sido defensora de la mujer desde que tengo uso de razón. Desde pequeñita siempre quise trabajar y tener mi independencia, tener mi libertad y esa valentía de las mujeres fuertes e independientes. Admiro a Jane Fonda por ejemplo. Son mujeres que se han enfrentado a esas mentes retrógradas que muchos, al final no es cuestión de género sino de personas. Hay mujeres que son como son y hombres que también lo son. Insultos hay en todos los bandos, no es cierto que solo se ataque a las mujeres, pero si que es verdad que nuestras madres lo tuvieron muy complicado. Todavía hay mucho por recorrer, queda la resaca de las dictaduras. Cuando una mujer consigue algo hay gente que considera que es mucho más de lo que merece. Y siempre habrá alguien que piense que una mujer no tiene derecho a triunfar, a ganar dinero, a tener éxito, a presidir. Es verdad que una mujer tiene las de perder pero para eso está la resiliencia y todavía tenemos una tarea ardua para conseguir que la palabra igualdad sea un hecho.

En los últimos tiempos has trabajado también con José Mota, ¿te ha llamado para el especial de Nochevieja?

Bueno estamos preparando ya la segunda temporada de 'José Mota Live Show'. Ahora no he podido participar porque he estado grabando otras cosas y se lo dije a José que en estos días en los que él estaba grabando el especial de Nochevieja me ha sido imposible. Pero estamos ya trabajando Mota y yo con nuevos fichajes y estamos con guiones para empezar a grabar en enero.

Volviendo a Broncano es sin duda una de las sorpresas del año. Se está hablando mucho de la guerra que hay entre él y Pablo Motos. Recientemente tu compañero Ángel Martín lo comparaba con lo que vivisteis vosotros en 'Sé lo que hicisteis' con Telecinco y decía que lo vuestro sí que era una guerra de verdad y que lo de Broncano y Motos es algo menor. ¿Estás de acuerdo?

No he tenido la oportunidad de ver lo que ha dicho Ángel, le sigo y procuro ver todo lo que hace pero no tengo mucho tiempo para ver todo lo que pasa en redes. Yo no estoy muy al tanto de la guerra, y de si se puede llamar así, porque realmente esto es algo normal. Es algo que ha pasado toda la vida, luego depende del bombo que se le quiera dar.

Pero a mí desde el punto de vista de marketing me parece una gran campaña tanto para Broncano como para Motos. Al final a la gente le encanta posicionarse y decir yo soy de uno, pues yo de los otros. Yo nunca he sido de posicionarme. Yo a esa hora realmente estoy con la cena y con el acostar a mi hijo. Esa hora para mí hace once años quizás, bueno estaba haciendo teatro, pero creo que los dos lo hacen bien y cada uno tiene su sello. No tiene nada que ver lo que hace Broncano con lo que hace Motos, cada uno tiene su estilo. Al final no hay mucha diferencia de audiencia, unos días uno lidera sobre el otro, pero están bastante igualados. Creo que tiene que haber de todo y que tenemos que ofrecer una televisión digna para todo el mundo y que todo el público pueda elegir que son al final los que deciden qué ver y qué no. Yo al final me pasa con la ropa, no puedo decir qué marca me gusta más, habrá días que me guste más una que otra. Depende al final del invitado, ¿no? Pero bueno yo soy muy tranquilita y voy muy a lo mío.

Desde tu paso por ‘MasterChef’ te has convertido en una de las caras de TVE con varios proyectos. ¿Qué le pides al 2025? ¿Qué te gustaría poder hacer en TVE?

Bueno desde 'MasterChef' no, desde antes. Porque antes de lo de 'MasterChef' ya me había llamado Toñi Prieto para trabajar en TVE. Después de seis años en Movistar Plus+ a mí me llamaron para trabajar en TVE y hacer un programa de deportes y humor, que es lo que se ha emitido este verano. Y con respecto a 'MasterChef' la verdad es que no sabía donde me metía porque aunque está mal que lo diga porque me dedico a ello, tele veo poca. Me gusta mucho ir al teatro, leer y escribir y no tengo tiempo para todo.

Pero que me llamen de TVE me hace mucha ilusión porque la última vez que trabajé allí era 2004-2005 con 'Splunge' y luego presenté 'El disco del año' y diferentes galas y no había vuelto a hacer nada porque llevaba seis años en Movistar Plus+ después de tres años en Mediaset tras haber estado otros seis años en La Sexta. He pasado por todas las cadenas y ahora vuelvo a TVE y me parece un recorrido muy interesante.

Ahora mismo estoy como en casa, como dice el lema. Estando en TVE te sientes como en casa. Yo cuando vi por primera vez el especial de Martes y Trece soñaba con hacer sketches y mira las vueltas que da la vida. Yo soñaba con hacer algo en navidad porque lo veía con mi familia y de repente años más tarde estoy yo al otro lado de la pantalla, es muy significativo. Soy muy afortunada de no haber parado de trabajar.

Ahora que ha pasado el tiempo y la polémica quedó atrás, ¿que recuerdo tienes de tu paso por 'MasterChef'? ¿Te arrepientes de algo de lo que pasó?

Bueno recuerdos, es que han pasado muchas cosas desde 'MasterChef' hasta hoy, no tengo ya recuerdo ni bueno ni malo. Me llevo a super amigos de allí, no solamente los que están delante de la cámara, sino mucha gente que trabaja detrás que me han apoyado y me han ayudado muchísimo y los quiero muchísimo. No puedo decir nada de un programa en el que trabajan tantas personas con muchas familias, ojalá sigan trabajando en ese programa durante muchos años.

Yo aprecio un montón a la gente que trabaja allí y luego me llevo grandes amigos a los que conservo como Ruth Lorenzo o Edu de la Rosa que nos hemos hecho super amigos. Es de lo que me quedo, igual que de 'Nadie al volante' de Movistar Plus+, yo de lo que me llevo de los trabajos que hago es la gente con la que he coincidido. Gente que tiene mucho talento y que para mí son un tesoro. Al final pasas muchas horas y lo que te llevas el cariño de toda esa gente. Yo de los trabajos me llevo personas, amigos, experiencias y gente que está a favor de obra y de hacer la vida fácil a los demás.