Ramón García, apartado de las Campanadas, habla así de Broncano y señala el problema de 'La Revuelta'

Si hay alguien que representa la Navidad en televisión es Ramón García. Y es que el presentador siempre fue la cara más representativa de las Campanadas hasta que le cogieron el relevo otros rostros como Anne Igartiburu en TVE y Cristina Pedroche en Antena 3.

Aunque el año pasado, Ramón García volvió a dar las Campanadas de TVE junto a Ana Mena y Jennifer Hermoso, este año el vasco deja su hueco al fenómeno de 'La Revuelta' con David Broncano y LalaChus. No obstante, Ramonchu si que será una de las caras de la navidad de TVE gracias a 'El Grand Prix'.

Y es que por primera vez en la historia, 'El Grand Prix' saldrá del verano y ofrecerá tres especiales durante estas navidades que se emitirán el lunes 23 de diciembre, el lunes 30 de diciembre y el lunes 6 de enero en los que lucharán los ganadores y finalistas de las ediciones de 2023 y 2024.

Unos especiales en los que habrá algunos cambios como el cambio de la piscina por una pista de hielo, la decoración navideña y la participación de niños en lugar de los alcaldes. De todo ello hemos hablado en El Televisero con Ramón García.

Pero además, el presentador vasco nos habla en esta entrevista exclusiva de qué piensa de que sean Lalachus y David Broncano los encargados de dar las Campanadas de Fin de Año y cómo está viviendo él el éxito de 'La Revuelta' frente a 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

El Grand Prix contará por primera vez en su historia con unos especiales fuera del verano y dará el salto a la Navidad. ¿Qué pensaste cuando te lo dijeron?

Pues fue al revés, fuimos nosotros los que lo propusimos. Estábamos con la grabación en el verano y estábamos charlando con TVE y a Carlo Bosserman, el productor, y a mí hablando se nos ocurrió la idea y pensamos oye por qué no aprovechamos que estamos grabando y tenemos el plató montado, cambiamos parte del decorado y cambiamos la piscina por la pista de hielo y grabamos tres especiales para Navidad. Estuvimos mirando y nos encajaban bien tres: la semana de Nochebuena, la de Nochevieja y justo el día de Reyes y se lo propusimos a TVE y le encantó la idea.

¿Cómo definirías estos especiales de 'El Grand Prix'? ¿Qué diferencias vamos a ver con respecto a la edición de verano?

Bueno diferente va a ser un poco que nunca se ha hecho en navidad ni en invierno, el Grand Prix nunca se hizo en invierno, siempre ha sido de verano y lo va a seguir siendo. De hecho cuando 'El Grand Prix' empezó nos pidieron hacer uno de invierno y nunca quisimos hacerlo porque considerábamos que 'El Grand Prix' es una cita veraniega. Pero sí que dándole vueltas pensamos que en navidad podría ser una buena época para emitirlo porque lo dice la canción 'el programa del abuelo y el niño' y la Navidad es posiblemente la única época del año donde la familia se puede juntar. Los niños de vacaciones, los abuelos, los padres en casa, los primos, los sobrinos y creo que podemos juntar a toda la familia alrededor de 'El grand Prix de navidad'.

Y son unos especiales que se han hecho con muchísimo cariño. Lógicamente con una decoración navideña, algunas pruebas que hemos creado ex profeso para la Navidad. Son tres especiales en los que participan los pueblos ganadores y finalistas de estas dos últimas ediciones. Les hemos cruzado, hemos hecho dos semifinales y los que ganen serán los que jueguen la final.

Uno de los cambios es que en lugar de alcaldes habrá niños representando a cada pueblo...

Si, los niños por tema de seguridad no se les deja estar en la televisión, hay que pedir unos permisos especiales y tiene que haber un protocolo y estos especiales requerían todo eso. Lo que hemos hecho es llenar las gradas no solo de los equipos que van a participar en las pruebas sino de colegios de los pueblos que participan. Entonces es una imagen muy bonita mezclada de los mayores y los niños, los alcaldes estarán y participarán en el juego final, pero queríamos que los niños tuvieran su papel importante. Y quedó muy simpático.

¿Crees que el público lo va a acoger bien?

No lo sé, es todo una incógnita porque no hay un precedente pero lo hemos hecho con esa intención. Creemos que es una buena fecha para hacer tres especiales y le hemos puesto mucho cariño. Hay un vestuario muy bonito, comenzamos cada programa con un gran ballet y estamos todos Ramonchu, Cristinini, Wilbur, Nico el dinosaurio, María Fernanda y se suma Mikecrack. Hemos recuperado un poco el estilo de las grandes producciones que se hacían en televisión que ya no se hacen porque son muy costosas y le hemos echado el resto cueste lo que cueste.

Donde no te vamos a ver este año es en las Campanadas, ¿te da pena? ¿Te hubiera gustado poder repetir?

Pues es lo que dije el otro día en la presentación de la Navidad de TVE, este año lógicamente, y digo lógicamente, porque las Campanadas siempre son un premio a alguien que destaca por su trabajo, por su personalidad y por el programa que presenta y este año no había la menor duda de que era 'La Revuelta' quién tenía que representar esas Campanadas. Y la pareja, incluso yo lo había comentado anteriormente a saberse que tenían que ser Lala y David.

Yo encantado de la vida que lo hagan ellos. Ya me he puesto a su disposición por si tienen alguna duda, que no van a necesitar ninguna, porque ellos lo van a hacer a su estilo que es lo que la gente quiere ver. Luego ya la gente decidirá si gusta, queda bien o queda mal, si gana o no gana, pero hay que ir evolucionando. Y Ramón García siempre está ahí, Ramón tiene la capa preparada si le llaman y si no le llaman no pasa nada me quedo en casa. Las he dado 20 veces y 15 en TVE por lo tanto ese tipo de ganas de hacerlo ya lo tengo que requetecubierto.

¿No sé si ves a David Broncano como tu sucesor en TVE y si te ha pedido algún consejo?

No, hablar de sucesores nunca está bien porque cada uno tenemos nuestra propia personalidad. Y luego David no hace lo que yo hago, ni yo hago lo que hace David. Somos presentadores diferentes con edades muy diferentes y cada uno tenemos nuestro estilo y nuestro público. Yo tengo la suerte de que arramplo todos los públicos porque con 'El Grand Prix' tengo a los más pequeños y después a lo largo de mis 40 años de carrera tengo a los mayores que es lo que hago con 'En compañía' todas las tardes. Tengo la suerte de tener todo el abanico de espectadores. Y consejos no soy nadie para darlos.

Tú viviste el gran éxito de las Campanadas de TVE durante todos los años que las diste pero en los últimos años se produjo el fenómeno Pedroche. ¿Crees que este año puede haber sorpasso y que TVE recupere el liderazgo?

Todo es cíclico. Las campanadas antes se hacían igual en todas las cadenas y lógicamente para ver lo mismo lo veía en TVE. El diseño de como se hace esa retransmisión la hice yo en el año 1995 con el realizador de entonces. Se sigue haciendo eso, luego lo que cambia es lo que se hace antes, después y quiénes son los muñecos.

¿Pero qué pasó? Pues que Antena 3 con Cristina cambió eso porque Cristina innovó poniendo de moda que un vestido marcase esa retransmisión y eso es lo que hizo que Antena 3 ganase las Campanadas. Yo entonces no estaba en TVE y TVE perdió el liderazgo, pero el año pasado que volví se recuperó porque hay una lectura doble de la audiencia. En competencia directa La 1 y Antena 3 gana Antena 3 pero TVE tiene un problema y es que reparte sus espectadores con La 2 y sus canales y si sumamos todos los espectadores de RTVE nosotros ganamos a Antena 3.

Y con respecto a una porra, yo lo que creo es que este año va a ganar TVE fíjate lo que te digo, pero no lo sé. Esto es algo que nunca ha pasado. Nunca ha habido el efecto David Broncano y 'La Revuelta' en las Campanadas, entonces veremos a ver. Pero a mí me gustaría que TVE gane y recupere el liderazgo porque es mi casa, lo ha sido siempre y veremos el día 2 que pasa.

Volviendo a Broncano, ¿por qué crees que 'La Revuelta' se ha convertido en un fenómeno? ¿Y qué crees que le diferencia de 'El Hormiguero'? ¿A qué programa irías antes?

Yo estoy encantado por el éxito de Broncano. Cuando empezó a hablarse del fichaje de David que fue muy polémico a mí me preguntaron, hay una entrevista por ahí en El Mundo que después replicasteis todos los medios en la que decía que David Broncano iba a tener un difícil encaje en TVE porque cuando contrata a David lo hace con un objetivo que es atraer a un público que la cadena pública había perdido y ese era el reto. Yo dije que era difícil y en esa entrevista en junio dije 'ojalá vaya bien' porque la idea era buscar un público nuevo. Y mira, con una rapidez increíble 'La Revuelta' lo ha conseguido. 'La Revuelta' acumula en su franja un público que no está a lo largo del día en TVE ni en televisión con 'El Hormiguero' ni con nada.

¿Sabes el problema? Que después se va. Llegan, ve 'La Revuelta' y después se van. No es un público que se quede luego regando la parrilla. Es un problema que está sucediendo en la televisión actual porque la gente joven tiene sus gustos muy bien diferenciados y departamentados. El joven de ahora ve lo que le gusta en la cadena que sea y en la hora que sea. Pero lo bueno es que una televisión lineal, generalista y que se estaba haciendo vieja como TVE ha conseguido a través de 'La Revuelta' conseguir ese público joven. Entonces objetivo cumplido y buen premio que sus representantes hagan las Campanadas.

¿Qué le pides al 2025 a nivel personal y profesional?

Yo siempre le pido salud, que parece una chorrada, pero con 63 años es lo que hay que pedir. Ya lo pedía con 40. Creo que lo más importante es salud y trabajo para la gente. A partir de ahí, lo demás ya lo ponemos nosotros. Pero lo primero salud. Y luego profesionalmente que siga con 'En compañía' y 'El Grand Prix'.