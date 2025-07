Jordi Évole se deslengua al decir lo que parte de España cree de los encierros de San Fermín: "Salvajadas"

Los encierros de San Fermín son, sin duda, una de las festividades más populares de nuestro país. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta celebración que tiene lugar cada año por estas fechas en Pamplona. Tal es el caso de Jordi Évole, que lo ha criticado a través de un artículo publicado en 'La Vanguardia'.

"Llevo desde pequeño siguiendo cada mes de julio los encierros de San Fermín. Una tradición familiar que nos inculcó mi padre, no sé muy bien por qué. A veces pienso que era para que nos levantásemos temprano aquellas primeras semanas de vacaciones escolares", comienza diciendo el presentador de 'Lo de Évole' en su escrito.

Una tradición que, a día de hoy, continúa manteniendo, como así reconoce él mismo: "¿Tú te levantas a ver el encierro? Pues sí. Y me intento justificar, porque este tipo de salvajadas no tienen la aceptación que tenían en los ochenta". No obstante, Jordi Évole deja claro que "siempre es mejor un encierro que una corrida, ¿pero qué necesidad hay de pasear a los toros desde los corrales hasta la plaza?".

Jordi Évole, muy duro con los Sanfermines

Además, el periodista catalán recuerda el peligro que acompañan a los encierros. "Cientos de mozos asumen el riesgo de pegarse un buen susto a cambio de hacer la carrera de su vida delante de un morlaco", asegura Jordi Évole. Y es que, desde el pasado 7 de julio, tal y como marca la tradición, miles de personas llenan las calles de Pamplona para ver de cerca los famosos encierros, una de las tradiciones más arraigadas de la cultura española.

"Los encierros cada vez son más cortos y limpios. En dos minutos y medio se lo ventilan. Había llegado a ver encierros de 12 y 15 minutos, cuando todo estaba menos reglado, cuando los coches no tenían cinturón de seguridad y se fumaba en los aviones. Los comentaristas, tras la carrera, analizan los momentos más espectaculares como quien revisa un penalti en el VAR. Pocos espectáculos concluyen con un médico dando el parte de heridos", sentencia el presentador de La Sexta.

Incluso ha llegado a comparar a los Sanfermines con lo que ha ocurrido con Alberto Núñez Feijóo en la última semana. "Es raro que en un encierro el toro que encabeza la manada se dé la vuelta para embestir a los corredores. Pasa más con los toros rezagados. Pero no con el que va primero", asegura, antes de mandar un mensaje al líder de los populares: "En el congreso del PP, mientras el PSOE se desangraba por una cornada con varias trayectorias, vimos a la manada unida. Todos a una que es lo que pasa cuando el poder está cerca".