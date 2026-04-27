Giro en la programación de La Sexta: Jordi Évole anuncia "la entrevista del año" tras promocionarse el fin de temporada

La Sexta anunció que este domingo 26 de abril concluía la séptima temporada de 'Lo de Évole' con la doble entrega protagonizada por Alejandro Sanz. No obstante, en las últimas semanas, Jordi Évole ha jugado al despiste sobre si realmente despedía temporada este domingo o quedaba alguna entrega por ver la luz.

Tras la entrevista de Alejandro Sanz, 'Lo de Évole' emitió un recopilatorio de todas las entregas de esta temporada que arrancó con la entrevista a Manuel Carrasco y a la que siguieron Alba Flores, Iñaki Urdangarin, Loles León, Juan José Millás, Manu Sánchez, Lola Herrera, Marc Giró, Fernando Tejero y Loquillo.

"Son muchas entrevistas, pero para mí, no es por nada, la entrevista del año es esta", confesaba Jordi Évole al andaluz, mientras contemplaban un montaje con los mejores momentos de cada uno de los invitados de la temporada. "Bueno, eso se lo dices a todos", bromeaba el artista, pero el periodista insiste. Estaba convencido de ello hasta que segundos más tarde recibía una inesperada llamada.

La enigmática llamada de Jordi Évole: 'La entrevista del año'

En la pantalla de su teléfono móvil aparecí un nombre en clave: 'La entrevista del año'. "Yo es que ya acabo la temporada… ¡Ah! Lo podemos mirar", comenta Jordi Évole a su enigmático interlocutor. Y añade: "La de Alejandro sería entonces la segunda entrevista del año. Ya lo miramos. ¿El domingo que viene? No lo sé. No sé si tan rápido podemos trabajar pero gracias por llamarme. Ya sabe usted que yo lo he llamado mucho este año porque creo que tiene mucho interés su testimonio", comentaba el catalán.

Tras asegurarle que no le diría al cantante el nombre de esta misteriosa persona, manteniendo así su anonimato, le decía: "A partir del jueves nos llamamos. Yo es que estoy en Nueva York. A la vuelta si acaso". Casualmente, a Alejandro Sanz también le sonaba en ese momento el teléfono. Al coger la llamada exclamaba: "¡El entrevistador del año! ¿Cómo estás? Bueno, es que estaba en la entrevista con el entrevistador del año, Jordi… no, el otro Jordi. No, el otro. Ese, ese".

"Entonces no sé si voy a contestar más preguntas porque me las ha hecho todas. Se ha dejado dos o tres por ahí, pero... Bueno, pues el jueves hablamos, ¿vale? Sí, él sería el segundo. No, no le digo quién eres. Venga, un abrazo", le decía a este enigmático interlocutor. Al colgar, Jordi Évole se dirigía a Alejandro Sanz: "Casi hemos sido la entrevista del año", y añade, dándole más misterio si cabe al asunto: "Si esta entrevista saliese, dirás: 'Hostia, sí'".

¿De quién se tratará? Lo que está claro es que el presentador nos ha dejado con la miel en los labios. Y queda por ver si esta última entrega de 'Lo de Évole' verá la luz el próximo domingo 3 de mayo o si habrá que esperar todavía más para poderla ver.