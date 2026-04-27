Giro dramático con una querida pareja de 'Casados a primera vista': Ruptura y expulsión forzosa del hogar conyugal

Cuando se cumple poco más de un mes del final de 'Casados a primera vista', reality revelación de la temporada en Telecinco, hemos conocido una dolorosa ruptura, que tiene como protagonistas a una de las parejas más destacadas y queridas. Hablamos de Laura Ulldemolins y Lorenzo.

La catalana ha sido la encargada de comunicar la noticia y de ofrecer los motivos de una separación que no ha sido amistosa precisamente. El anuncio ha pillado a todos por sorpresa, pues Laura se había trasladado recientemente a Sevilla, dejando su vida pasada atrás, para consolidar ese matrimonio una vez concluido el experimento.

Sin embargo, tras unas semanas de convivencia, todo se empezó a torcer paulatinamente. La relación comenzó a sufrir una importante transformación. Laura, en su canal de Mtmad, asegura que, poco a poco, notaba ciertos cambios en su pareja tras los primeros días compartiendo espacio y tiempo de forma permanente: "Ahí me saltaron las alarmas".

Lorenzo y Laura en 'Casados a primera vista'

La creadora de contenido, totalmente desolada, ha compartido algunas de las fuertes discusiones que ha mantenido con el sevillano y las cosas que le ha llegado a decir: "Te tengo que atar en corto porque no me puedes colgar el teléfono". Laura ha explicado cómo "se han cambiado las tornas" en su relación y cómo se ha deteriorado bruscamente desde que empezara a vivir bajo el mismo techo con Lorenzo: "Se había vuelto muy controlador".

Todo ello ha sido el caldo de cultivo para lo que ha ocurrido hace una semana: Lorenzo rompió con ella y, además, la echó de casa de malas maneras. Algo que la joven, rota, ha publicado en sus redes. "Recordar siempre que no puedes fiarte de un hombre. Me ha echado y no me ha dejado ni un día para descansar aquí y mañana irme; me dice que coja mis cosas y me vaya. Y todo porque quería hablar unas cosas con él, porque hay cosas que no le están yendo bien, y quería apoyarlo y que habláramos y no quiso hablar conmigo. Y se ha levantado hoy y me dice '¿quieres hablar?'. Yo le he dicho: 'ahora mismo no quiero hablar del tema'. Y me dice: 'pues te vas'", ha relatado.

Laura: "Me echa así como así, como si valiera una mierda y como si nunca me hubiera querido"

"No me lo merezco, me he portado bien y he hecho de todo para que esta relación funcione, pero ya no puedo dar más. No puedo. Y me echa así como así, como si valiera una mierda y como si nunca me hubiera querido", ha proseguido contando entre lágrimas.

"No puedes hacer eso con alguien que quieres, no puedes. No se le hace daño a la persona que quieres y a la que supuestamente amas. Un día me dice 'te quiero, te amo y no puedo vivir sin ti' y hoy se levanta y me echa de casa", lamenta totalmente desconsolada.