La final de 'Casados a primera vista' genera una profunda decepción en el público: la crítica es atronadora

Este lunes, 23 de marzo, Telecinco ha emitido, en directo y presentada por Carlos Sobera, la última entrega de 'Casados a primera vista', el programa revelación de la temporada. Esta gala especial volvió a contar con el respaldo de la audiencia, con un gran 15,2% de share y 877.000 espectadores. Sin embargo, y pese a este gran dato, las críticas no fueron demasiado positivas.
En esta gala en directo, la seis parejas protagonistas de 'Casados a primera vista', se reencontraron tres meses después de su paso por el reality. Ana y Luija, Marc y Ainhoa, Laura y Lorenzo, Stefan y Estefanía, Luciana y Borja, y Milton y Natalia se tendrían que reunir en el plató para desvelar en qué punto están sus relaciones. Además, según anunció Mediaset horas antes de la emisión, estarían acompañados de sus seres queridos.
Asimismo, todos ellos podrían ver y valorar imágenes inéditas de diferentes momentos de las grabaciones que podrían ayudar a entender mejor algunas decisiones tomadas. La gala, conducida por Carlos Sobera, contaría con la colaboración de Sheila Casas, Jorge Pérez, Arancha del Sol y Manu Tenorio, quienes darían sus respectivas valoraciones.
Sin embargo, una cosa fue la intención de la cadena antes de la emisión en directo, y otra muy distinta lo que finalmente pasó. Primero fue el turno de Stefan y Estefanía. A continuación, el de Luciana y Borja. Los dos matrimonios dispusieron de mucho tiempo para exponer la situación en la que se encuentra su relación en estos momentos. Esto provocó que las parejas restantes apenas tuvieran tiempo, lo que dio pie al malestar y al enfado de la audiencia.
La audiencia sentencia a Carlos Sobera y a la dirección de 'Casados a primera vista'
Cuando tan solo quedaba media hora de programa, la dirección se vio obligada a pisar el acelerador para que Milton y Natalia y Lorenzo y Laura pudiesen abordar su situación. De hecho, a Carlos Sobera no le quedó más remedio que disculparse con ellos: "Se nos está echando el tiempo encima. Tenemos que cortar porque no nos da tiempo". De esta forma, y para indignación de los espectadores, el reencuentro de Milton y Natalia se redujo a 8 minutos.
Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de comentarios negativos hacia el programa y su presentador. "Bueno pues una decepción total el último programa, la verdad. Cualquiera de los grabados anteriores ha sido mejor", comentaba una usuaria de X. "Dedicaron una hora a Stefan y Estefania y a su historia de infidelidad, que no nos interesaba en absoluto, e ignoraron todo lo demás que era interesante y que queríamos saber. Muy decepcionados con el programa", apuntaba otro.
"Tarde o temprano Telecinco se tenía que cargar el formato original y llevarlo al terreno de la vulgaridad. Qué pena", lamentaba otro tuitero. Otros muchos criticaron la presencia de los colaboradores, los cuales, según ellos, no pintaban nada en esta gala especial.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.