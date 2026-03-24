La final de 'Casados a primera vista' genera una profunda decepción en el público: la crítica es atronadora

Este lunes, 23 de marzo, Telecinco ha emitido, en directo y presentada por Carlos Sobera, la última entrega de 'Casados a primera vista', el programa revelación de la temporada. Esta gala especial volvió a contar con el respaldo de la audiencia, con un gran 15,2% de share y 877.000 espectadores. Sin embargo, y pese a este gran dato, las críticas no fueron demasiado positivas.

En esta gala en directo, la seis parejas protagonistas de 'Casados a primera vista', se reencontraron tres meses después de su paso por el reality. Ana y Luija, Marc y Ainhoa, Laura y Lorenzo, Stefan y Estefanía, Luciana y Borja, y Milton y Natalia se tendrían que reunir en el plató para desvelar en qué punto están sus relaciones. Además, según anunció Mediaset horas antes de la emisión, estarían acompañados de sus seres queridos.

Asimismo, todos ellos podrían ver y valorar imágenes inéditas de diferentes momentos de las grabaciones que podrían ayudar a entender mejor algunas decisiones tomadas. La gala, conducida por Carlos Sobera, contaría con la colaboración de Sheila Casas, Jorge Pérez, Arancha del Sol y Manu Tenorio, quienes darían sus respectivas valoraciones.

Sin embargo, una cosa fue la intención de la cadena antes de la emisión en directo, y otra muy distinta lo que finalmente pasó. Primero fue el turno de Stefan y Estefanía. A continuación, el de Luciana y Borja. Los dos matrimonios dispusieron de mucho tiempo para exponer la situación en la que se encuentra su relación en estos momentos. Esto provocó que las parejas restantes apenas tuvieran tiempo, lo que dio pie al malestar y al enfado de la audiencia.

La audiencia sentencia a Carlos Sobera y a la dirección de 'Casados a primera vista'

Cuando tan solo quedaba media hora de programa, la dirección se vio obligada a pisar el acelerador para que Milton y Natalia y Lorenzo y Laura pudiesen abordar su situación. De hecho, a Carlos Sobera no le quedó más remedio que disculparse con ellos: "Se nos está echando el tiempo encima. Tenemos que cortar porque no nos da tiempo". De esta forma, y para indignación de los espectadores, el reencuentro de Milton y Natalia se redujo a 8 minutos.

Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de comentarios negativos hacia el programa y su presentador. "Bueno pues una decepción total el último programa, la verdad. Cualquiera de los grabados anteriores ha sido mejor", comentaba una usuaria de X. "Dedicaron una hora a Stefan y Estefania y a su historia de infidelidad, que no nos interesaba en absoluto, e ignoraron todo lo demás que era interesante y que queríamos saber. Muy decepcionados con el programa", apuntaba otro.

"Tarde o temprano Telecinco se tenía que cargar el formato original y llevarlo al terreno de la vulgaridad. Qué pena", lamentaba otro tuitero. Otros muchos criticaron la presencia de los colaboradores, los cuales, según ellos, no pintaban nada en esta gala especial.

Fatal Sobera! Con lo bien q ha estado todas las semanas, Casados a Primera Vista, no ha tenido el último programa q merecía. A parte..... Tenían que haber estado los expertos !!! #CasadosParaSiempre — Esther Luna (@Esther_M_F) March 24, 2026

#CasadosParaSiempre

Mal la escaleta, mal el presentador sin aprovechar el contenido, sin angel, mal los tiempos de cada pareja, mal resueltas las tramas, mal el horario y el tiempo, en fin , un recital de como no hacer un programa en prime time con falso directo. — El Pobrecito Hablador (@yovoyporlibre1) March 24, 2026

Sinceramente creo q toda la audiencia que ha gestado viendo este programa @casadosprimera desde el minuto 1 nos merecíamos otra despedida, al menos q dejaran A LOS PROTAGONISTAS hablar, que básicamente ha sido un corte constante del presentador decepcionante #CasadosParaSiempre — Lorena (@ladelRorro) March 24, 2026

Queremos otro debate! Daba para mucho más! Ha faltado tiempo! @casadosprimera #CasadosParaSiempre — ΛLVΛRO 𝕏 (@Alvaromusic__) March 24, 2026

Bueno pues una decepción total el último programa, la verdad. Cualquiera de los grabados anteriores ha sido mejor#CasadosParaSiempre — @Emma Yang (@EmmaYang624123) March 24, 2026

Gala muy repetitiva sobre temas pasados, sin nuevas dinámicas. No han sabido acercarnos a los participantes y conocer otros aspectos sobre ellos y sus vidas. Podrían haber hecho una gran gala y no una repetición de las ceremonias previas del programa #CasadosParaSiempre — Luisa D. (@LDelidaise) March 24, 2026

Sigo flipando. Tenían el formato hecho: las reuniones con los psicólogos. Sin colaboradores, sin presentador. Ellos, lo que ha funcionado y pa' lante.

Y no hacer esta mierda. #CasadosParaSiempre — Dead!!!! ♀️ (@dead2080) March 24, 2026

Lo que he disfrutado con este programa y eso que ya me gustaba de la etapa de A3 pero ha superado incluso a su antecesor lástima ésta guinda final que no ha estado a la altura aun así lo mejor como siempre compartirlo con los “Casamenteros” de X. Un placer 🥰👏🏻#CasadosParaSiempre — 💄🐸 Sarah Baraka ⚯͛▕⃝⃤ 🇵🇸🍉💎 (@Lallybroch1743) March 24, 2026

Con todo el salseo que había, todas las tramas, el moñeo que hubiera habido, y al final, como siempre, T5 haciendo estas mierdas. Es lamentable. Que decepción y que desperdicio #CasadosParaSiempre — Claudiia_3 🧢🎹🌸 (@Claudiia_A33) March 24, 2026

Qué penita de programa final!



#CasadosParaSiempre — Jessdama (@Jdm1659) March 24, 2026

Pues #CasadosParaSiempre para mi ha sido el programa revelación de la temporada y se despide como tal, eso sí, este programa especial me ha parecido muy mejorable... — Carlos (@carlos_tunas) March 24, 2026

Dedicaron una hora a Stefan y Estefania y a su historia de infidelidad, que no nos interesaba en absoluto, e ignoraron todo lo demás que era interesante y que queríamos saber. Muy decepcionados con el programa.#CasadosParaSiempre — Saliente (@Saliente3466) March 24, 2026

Esta improvisación de programa es un truñoooo. Nos debéis un programa como Dios manda. #CasadosParaSiempre — Estrellita (@Esthercadu) March 24, 2026

Carlos Sobera ya está en 3 programas. ¿No había otro presentador? Ana Milán o Luján habrían sido mejores opciones #CasadosParaSiempre https://t.co/eWZ3m18ZTc — stanqueens (@malabichas) March 23, 2026

Arancha del Sol en Telecinco en el año 2026 de nuestro Señor Jesús de Nazaret #CasadosParaSiempre — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) March 23, 2026

A quien coño le ha parecido buena idea hacer un debate con manu tenorio, Sheila casas y Jorge el infiel de colaboradores??? #CasadosParaSiempre pic.twitter.com/U4jixFT1E5 — Natalia Club Oficial Fans (@PeraGiratoria) March 23, 2026

Entre Carlos Sobera haciendo de esto pereza, los colaboradores y, EL COLMO, los anuncios... esto va a caer empicado #CasadosParaSiempre pic.twitter.com/qKq12tLIqv — NGS (@NGS1199) March 23, 2026

Tarde o temprano @telecincoes se tenía que cargar el formato original y llevarlo al terreno de la vulgaridad.

Qué pena #CasadosParaSiempre pic.twitter.com/k0qy5x8X1s — ❌♥️ LaRubi.tv❤️❌ (@rubicats) March 23, 2026

Pero que forma es esta de cargarse el único reality que ha valido la pena en Mediaset en años??? #CasadosParaSiempre pic.twitter.com/vkhrKOpYii — Luna 🇵🇸🍉 (@Sindi_Nami_Tar) March 23, 2026

Sigo sin entender que pintan ahi esos 4 "colaboradores". Queríamos saber que había pasado en el tiempo pero solo con los protagonistas #CasadosParaSiempre — Gema (@gema2329) March 23, 2026

El programa está muy mal organizado. Mal ritmo, mal sonido, poca claridad y concisión, por no hablar de los anuncios. Parece que lo hayan planeado esta misma tarde. #CasadosParaSiempre — Chica terciopelo (@The_velvet_girl) March 23, 2026

A Telecinco que le pasa? Que cojones hace ahí Manu Tenorio tío? Hjajajajja #CasadosParaSiempre — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) March 23, 2026

¿Pero para que ponen estos flashbacks si los que estamos viendo esto precisamente es porque ya nos hemos visto el programa? Que cansinos por dios😒😒.#CasadosParaSiempre pic.twitter.com/zXC3SNYXvG — Capri♡ (@missarrafoglu) March 23, 2026

Estamos viendo

Mujeres, Hombres y Viceversa @telecincoes

Os habéis cargado lo único que funcionaba en vuestra cadena 😡😡#CasadosParaSiempre pic.twitter.com/FNq2P0y0tF — ❌♥️ LaRubi.tv❤️❌ (@rubicats) March 23, 2026

Esto es un ejemplo de cómo cargarse un programa : el presentador , los colaboradores , tanto anuncio #CasadosParaSiempre — Candida🇮🇨 (@csanabria3) March 23, 2026