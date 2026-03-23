Carlos Sobera no se muerde la lengua sobre 'El Hormiguero' y lanza este dardo por su blindaje en Atresmedia

'First Dates' celebrará su décimo aniversario con una emisión especial este miércoles 25 de marzo. Así, el dating show conducido por Carlos Sobera saltará al prime time de Telecinco para celebrar su década en emisión en lugar de en Cuatro, donde ha crecido durante todos estos años. Y durante una reciente entrevista, el presentador se ha pronunciado sobre los efectos de esta mudanza televisiva y cómo es competir en franja contra David Broncano y Pablo Motos.

"Han sido diez años maravillosos conociendo gente estupenda, fresca, auténtica y aprendiendo mucho, la verdad. Han sido diez años fantásticos, creo que los diez mejores años en televisión que he tenido jamás", ha asegurado el conductor del que durante años ha sido uno de los formatos más populares de Cuatro. Sin embargo, desde principios de año, el programa de citas se ha convertido en la nueva baza de Telecinco para frenar la fuga de espectadores, cediendo su sitio a 'Horizonte' en el access prime time.

Carlos Sobera sobre la competencia de 'First Dates' con 'La Revuelta' y 'El Hormiguero': "Van sin publicidad y nosotros llevamos tres cortes"

Un cambio del que Carlos Sobera también se ha pronunciado en una entrevista con Vertele. "La verdad es que el cambio a Telecinco en términos de audiencia ha funcionado muy bien. Teniendo en cuenta que 'El Hormiguero' va sin publicidad, que Broncano también y que nosotros llevamos tres cortes… Esto algún día habría que ponerlo en valor, ¿verdad?", ha señalado el presentador, lanzando un dardo a la "desigualdad" con la que compite en la exigente franja horaria.

"Y el gran programa, la estrella de la televisión, que es 'El Hormiguero', más protegido no puede estar por parte de Atresmedia, ¿no? No sé a quién tiene miedo. No sé a quién tiene miedo", ha insistido el conductor de 'First Dates', poniendo el foco en las "comodidades" del espacio de 7 y Acción frente a sus rivales. "Hay un corte publicitario que dura cinco anuncios y ya se hace el programa enterito Pablo sin nada", ha señalado el presentador.

Pese a no igualar los datos de 'La Revuelta' o 'El Hormiguero', Carlos Sobera se muestra positivo con las cifras conseguidas en su salto a la cadena estrella de Mediaset. "Hay que estar muy contentos. Además, en términos cuantitativos, aparte del share, el programa se ha ido a los 1.1 o 1.2 millones de espectadores, tiene más notoriedad, ha llegado a más público, más a la calle y ha habido gente que lo ha descubierto gracias a su presencia en Telecinco", ha asegurado.

"El programa llegó a Telecinco con la misión de ayudar a la cadena a conseguir mejores niveles de audiencia, y yo creo que ha respondido, así que me siento completo", ha explicado el presentador en su encuentro con el citado medio, valorando también el progresivo cambio en la oferta de Cuatro. "Llevamos unos cuantos años en los que, por motivos nacionales o internacionales, la información tiene un protagonismo que no tenía hace cinco años, por ejemplo", ha comenzado explicando.

Así, Carlos Sobera no se ha cortado en opinar sobre el nuevo dominio del infoentretenimiento por encima de otro tipo de formatos. "De repente ha habido muchos programas informativos, que casi son ya de entretenimiento por la forma que tratan las noticias, que se han hecho un hueco porque la gente está ansiosa por tener información de todo tipo", ha señalado. "Nosotros nos hemos trasladado de Cuatro a Telecinco, en algún momento volveremos a Cuatro y en ese sentido no hay por qué preocuparse", advierte finalmente, asegurando que este no es el fin de 'First Dates' en la cadena.