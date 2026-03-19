Carlos Sobera habla claro de su malestar tras quedar apartado de 'Supervivientes' y cuenta las razones detrás

Carlos Sobera es uno de los rostros más afianzados de Mediaset con dos programas diarios en Telecinco. Sin embargo, el presentador se ha quedado este año sin poder ser una de las caras de 'Supervivientes 2026', algo que parece que no le ha hecho demasiada gracia.
Así, tras caerse también de 'GH 20' y 'GH DÚO', Carlos Sobera se quedó fuera de la conducción de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', la gala de los martes, que llevaba presentando de forma ininterrumpida desde 2019. En su lugar es Ion Aramendi quién se encarga de conducir dicha entrega.
Una decisión que le ha dolido mucho según reconoce el propio Carlos Sobera en una entrevista para Diez Minutos con motivo del décimo aniversario de 'First Dates'. "Me puso de una mala hostia… No me gusta abandonar los proyectos en los que estoy, pero entendí que no se puede estar en todas partes, y es demasiada presencia televisiva con 'First Dates', 'El precio justo', 'Casados a primera vista'... más la gala de los martes de 'Supervivientes'", asegura.
"Me dio pena, porque tengo mucho cariño a 'Tierra de Nadie', porque lo comencé yo hace 8 años, y no me hacía gracia dejarlo… pero hay que aceptar que, aun siendo de Bilbao, no se puede estar en todas partes, y creo que no habría sido capaz de soportarlo. Además, los fines de semana estoy de gira con el teatro, así que tampoco descanso; acabo en junio, y en julio empiezo con otra función. Está bien de vez en cuando dejar algo", añade al respecto.
En este sentido, cuando le preguntan por su jubilación tras haber cumplido 65 años, Carlos Sobera lo tiene claro. "Soy actor. Los actores no nos jubilamos, y llevo en papeles aquí o allí, aunque sean pequeños, toda mi vida. De presentador, sí, me jubilaré pronto. Yo creo que el próximo mes me voy a dar ya de baja en todo (ríe). Pero como actor es imposible", sentencia.
El recado de Carlos Sobera a 'El Hormiguero' en su rivalidad con 'First Dates'
Pese a todo, Carlos Sobera está de enhorabuena pues se cumplen diez años desde que volvió a Mediaset para ponerse al frente de 'First Dates'. Un programa que recientemente ha dado el salto del access prime time de Cuatro a Telecinco. Un movimiento que el vasco cree que le ha venido bien al dating show.
"En términos de audiencia, ha funcionado muy bien. Teniendo en cuenta que 'El hormiguero' va sin publicidad, Broncano también, y nosotros tenemos 3 cortes… tendríamos que ponerlo en valor. Vamos muy cerca de 'La revuelta', pero si tuviera la misma carga publicitaria que nosotros, estaría por debajo", recalca sin pudor. "Y 'El hormiguero'… está muy protegido por Atresmedia. No sé a quién tienen miedo. Hay un corte publicitario al principio y ya se hace el programa entero sin nada", añade en lo que es un dardazo a Atresmedia y Pablo Motos.
"Hay que estar muy contentos. En términos cuantitativos, muy bien, pero con el cambio también hemos llegado a más público, y hay gente que ha descubierto el programa ahora. Tenemos que estar muy contentos porque, además, el programa llegó a Telecinco para intentar mantener unos buenos niveles de audiencia, y lo ha conseguido, así que misión cumplida, aunque en algún momento volveremos a Cuatro, pero no hay que preocuparse", concluye.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.