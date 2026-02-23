'Supervivientes 2026' prescinde de Carlos Sobera y tendrá un nuevo presentador en las galas de los martes

Queda solo una semana para que arranque 'Supervivientes 2026' en Telecinco. Y la cadena ya ha revelado una de las grandes incógnitas que quedaba por conocer tras confirmarse que Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda seguirían al frente de las galas del reality junto a María Lamela como nueva presentadora desde Honduras. Y es que por ahora se desconocía que iba a pasar con 'Tierra de nadie' y con Carlos Sobera.

Cabe recordar que en los últimos años era Carlos Sobera el encargado de conducir 'Supervivientes: Tierra de Nadie', la gala de los martes del reality. Sin embargo, este año Telecinco ha optado por sustituir al vasco por Ion Aramendi, que volverá así al reality tras conducir 'Conexión Honduras' en 2022 y 2023.

🏝️@ionaramendi se incorpora al equipo de presentadores de S|V 2026 al frente de 'Supervivientes. Tierra de Nadie'



Se suma a Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y María Lamela para conducir cada martes en @telecincoes la última hora de la aventura en Honduras pic.twitter.com/EMv9NlZHxv — Mediaset España (@mediasetcom) February 23, 2026

De esta manera, Ion Aramendi completa el cuarteto de presentadores de 'Supervivientes 2026' junto a Jorge Javier Vázquez al frente de las galas de los jueves, Sandra Barneda como presentadora de 'Conexión Honduras' los domingos y María Lamela como presentadora desde Honduras.

Con ello, Carlos Sobera vuelve a quedar apartado de un reality después de que tanto en 'GH 20' como en 'GH DÚO' se quedara fuera del equipo de presentadores después de que Telecinco optara por no ofrecer triple entrega semanal y de que en 'GH 20' si estuviera anunciada su presencia.

No obstante, Carlos Sobera seguirá muy presente en Telecinco pues actualmente cuenta con dos formatos diarios en la cadena: 'El precio justo' en la sobremesa de lunes a domingo y en el access de lunes a miércoles con 'First Dates'. Además, la cadena ya anuncia el próximo estreno de 'Los 200: uno contra la masa', un nuevo concurso con el vasco como presentador para su prime time.