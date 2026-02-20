Carlos Sobera se triplica en Telecinco con este nuevo concurso que ya se anuncia para el prime time

Carlos Sobera se ha convertido en uno de los presentadores estrella de Telecinco. En los últimos años, el vasco ha sido rostro tanto de Cuatro con 'First Dates' como de la cadena principal con sus realitys y diferentes concursos en prime time.

Pero desde hace un mes, Carlos Sobera es uno de los rostros estrella de Telecinco a raíz del salto de 'First Dates' al access de la cadena principal de Mediaset mientras en Cuatro se emite 'Horizonte' con Iker Jiménez a diario. Y es que cabe recordar que el presentador también conduce a diario la nueva etapa de 'El precio justo' a las 13:45 horas.

Por si fuera poco, desde esta semana 'El precio justo' se emite también los sábados y domingos a la misma hora, por lo que Carlos Sobera estará presente en la parrilla de Telecinco de lunes a domingo y de lunes a miércoles por partida doble con la emisión de 'First Dates'.

Pero a todo ello muy pronto se sumará otro concurso de prime time. Y es que Telecinco ha empezado a promocionar el estreno de 'Los 200: uno contra la masa', un nuevo concurso que llegará a las noches de la cadena de Mediaset muy pronto. Un programa que podría tomar el relevo de 'Pura Sangre' en la noche de los miércoles cuando la ficción concluya su emisión o bien 'Casados a primera vista' en el prime time del lunes.

Pero esta omnipresencia de Carlos Sobera en la parrilla de Telecinco podría incluso ampliarse en el caso de que la cadena volviera a contar con el presentador vasco como presentador de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', aunque por ahora la cadena no ha confirmado si habrá tercera gala semanal del reality y si será el vasco quien la conduzca o si también se caerá como ya pasara con 'GH'.

Un concursante, 200 rivales y un único reto: vencer a la inteligencia colectiva 💥🧠



🐂 #Los200: Uno contra la masa, estreno muy pronto, en Telecinco https://t.co/dIjStgYB0X pic.twitter.com/quxLjpa2Gk — Telecinco (@telecincoes) February 19, 2026

Así es 'Los 200: uno contra la masa', el nuevo concurso de Carlos Sobera

'Los 200: uno contra la masa' será un estreno mundial pues se trata de la primera adaptación internacional del formato 'Wisdom of the Crowd', originario de Reino Unido, donde está previsto que se emita en BBC One, que será producida en colaboración con Brutal Media, parte de BBC Studios Global Productions.

'Los 200: uno contra la masa' está basado en la teoría de la sabiduría de grupos, formulada por el científico Francis Galton, que a principios del siglo XX demostró que el promedio de las respuestas de un grupo a una pregunta específica tiende a ser más preciso que la respuesta de cualquier individuo en particular.

En cada episodio, cuatro concursantes se enfrentan individualmente a un grupo de 200 personas presentes en plató. Todos responden a preguntas con respuesta numéricas, divertidas y curiosas, pero ¿serán capaces de superar el promedio de la multitud? Si el concursante gana, se lleva un premio en metálico; si pierde, el dinero se acumula en un bote común que se repartirá entre los 200 integrantes de ‘la masa’ al final de la temporada, convirtiendo así al público en jugadores activos y en potenciales ganadores del concurso. Será el ‘David contra Goliat’ llevado al terreno del game show.

La tensión estará presente en cada ronda, ya que una respuesta acertada puede otorgar un premio de 10.000 euros y quienes logren alcanzar la gran final optarán a llevarse un lingote de oro valorado en 100.000 euros.

'Los 200: uno contra la masa' combina una mecánica sencilla con ritmo ágil, sentido del humor, intuición, pensamiento estratégico y la posibilidad de que los espectadores se diviertan participando desde casa, todo ello en un espectacular plató y con una puesta en escena impactante.