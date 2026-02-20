A punto de cumplir su primer mes de prueba ocupando la franja de 'First Dates' en Cuatro, parece que 'Horizonte' continuará con sus emisiones diarias en el access prime time de la cadena. Así lo ha confirmado este mismo jueves Iker Jiménez que, tras mostrar su gratitud a la audiencia por la acogida de la tira diaria del formato, ha anunciado la noticia.

Si bien, la multiplicación de 'Horizonte' en la programación de Cuatro llegó -según Mediaset- con motivo de celebrar los datos de audiencia cosechados por Jiménez y su equipo durante el último año. Con esta nueva decisión, la reubicación de 'First Dates' en el access prime time de Telecinco podría convertirse en permanente.

Iker Jiménez y 'Horizonte' permanecerán en el access prime time de Cuatro

Y es que, aunque la cadena anunció que este cambio en la programación se daría tan solo durante el mes de febrero, el presentador ha desvelado este jueves que su presencia en el access no tiene, de momento, fecha de caducidad.

"Los datos han sido maravillosos tanto en audiencia como en influencia. No podemos estar más agradecidos tanto a la cadena pero sobre todo ustedes, porque son los que deciden. Entonces, estoy autorizado para decir que nos comunica nuestra cadena que 'Horizonte' diario se prolonga", ha anunciado el periodista desde el espacio de Cuatro este jueves. Eso sí, sin aclarar hasta cuándo se producirá esa prolongación.

En consecuencia, Telecinco continuará con su estrategia iniciada con 'First Dates', que aterrizó al access prime time de la cadena para ayudar a revertir su crisis en audiencias en una banda horaria maldita. Cabe recordar que el dating show de Carlos Sobera se emite de lunes a miércoles, dejando el access de los jueves y los viernes libre para 'GH DÚO' y 'De viernes'.