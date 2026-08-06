'First Dates' tiene que mediar entre dos solteros tras un abrupto abandono de cita entre gritos: "No quiero saber nada de ti"

Si bien César y Andrés acudieron este miércoles a 'First Dates' dispuestos a dar una nueva oportunidad al amor, su cita en el restaurante de Cuatro terminó por caminos separados y con un fuerte enfrentamiento que obligó al equipo del programa a actuar. Y es que, desde el primer momento, los dos jóvenes comenzaron a lanzarse pullas sin descanso, firmando una de las veladas más tensas de la emisión.

César trabaja como dependiente, es de Venezuela y continúa soltero tras una relación en la que estuvo a punto de casarse, es por eso que este miércoles visitaba el dating show de Cuatro en busca de una nueva oportunidad. Sin embargo, nada más ver a su cita, Andrés, un estilista también venezolano, los cuchillos no pararon de volar entre ambos.

César y Andrés protagonizan la cita más tensa de 'First Dates' con abandono incluido: "Es un falso"

Nada más conocer al dependiente con el que 'First Dates' le había emparejado, Andrés comenzó vacilando a su cita nada más confesarle que era "muy guapo". "Soy un embustero", aseguró el estilista dejando algo descolocado a César, que ante las cámaras del programa también se había quejado del emparejamiento del programa, asegurando que busca a un hombre "más masculino". Pero las pullas no cesaron ahí.

"Yo te dejaría las cejas como a un hombre porque tu cara es muy linda. No tienes necesidad de tener las cejas así. Me gusta ser claro", sugirió César en un ataque de sinceridad, explicando al estilista que le gustaba su corte de pelo pero no acababa de aceptar sus rasgos "femeninos". Ante lo cual Andrés decidió contraatacar. "Te puedes quedar calvo con tantos alisados", le señaló el venezolano al dependiente mofándose de su pelo.

Poco después, tras una sucesión de incómodas escenas en las que quedó más que claro que no existía ninguna química entre ambos, el soltero de 'First Dates' se propuso jugar con César asegurando que "debían tener una segunda cita", algo en lo que estaba mintiendo. Pero fue a la hora de pagar la cuenta, justo antes del momento de la cita donde los comensales pasan a la sala privada del programa, cuando la tensión estalló por los aires.

El dependiente sugirió que era Andrés quien debía pagar la cena por ser "el hombre de la relación", con un tono de burla que hirió por completo al estilista. "Yo lo dividiría entre los dos porque estoy aburrido. Me pareces un chico muy simpático, pero no eres mi tipo", le contestó el venezolano tratando de poner fin a la farsa, pero César no encajó demasiado bien su sinceridad.

"Me encantaría que dijera las cosas claras desde un principio. No quiero que me digas que soy guapo, que quieres una segunda cita conmigo, pero realmente no quieres eso", le increpó el soltero de 'First Dates' abandonando el set entre gritos y dejando a Andrés plantado. "Yo me voy, se acabó todo. No quiero saber nada de ti, no me interesas", terminó señalando antes de finalizar abruptamente la cita.

Ante el revuelo, el equipo del programa de Cuatro no tardó en intervenir para conocer qué había sucedido. "Es una persona falsa. No me gusta la gente que se contradice", respondió el dependiente visiblemente alterado por la "traición" del estilista. "Es muy diva y, para diva, yo", aseguró el estilista a las dos camareras del restaurante, que mediaron entre ambos para conseguir que se reencontrasen en la sala de la decisión final, la cual estaba más que clara a esas alturas de la cena.

Así, Andrés se justificó espetando a su cita que le había sentado realmente mal que se burlase de sus cejas. "Si a mí no me gusta algo, intento ser lo más caballeroso posible, pero ni siquiera lo fuiste. Te levantaste de la silla y te fuiste", le reprendió el estilista a su cita de 'First Dates', que también le recriminó cómo se había mofado de su pelo.

Pero la ronda de pullas no acabó ahí, pues el estilista volvió a la carga tras una escena marcada por el "perdón" burlándose del acné del dependiente, lo que provocó que César no pudiese contener más su enfado, abandonando de nuevo el set de rodaje y dejando a su cita sin respuesta sobre una segunda cita. Aunque no cabe duda de que los venezolanos no volvieron a verse tras su negativa experiencia en el dating show.