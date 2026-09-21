Ferran Torres, "avergonzado" ante lo que le ha hecho vivir Pablo Motos en su visita a 'El Hormiguero': "¿Me puedo ir?"

Ferran Torres ha regresado este lunes a 'El Hormiguero' tras un verano marcado por su triunfo con La Roja en el Mundial de fútbol 2026, donde marcó el gol de la victoria en la gran final celebrada en Nueva York. Y precisamente, Pablo Motos no ha dudado en revivir uno de los momentos más virales del futbolista de estos meses en redes sociales, cogiendo por sorpresa a su invitado, que no ha parado de repetir "la vergüenza" que ha pasado a raíz de ese clip en concreto.

Tras un inicio de entrevista marcada por la confesión obligada de Pablo Motos, que se ha sincerado con el público desvelando que no vio la final del Mundial, la noche ha continuado con constantes pullas y risas entre la estrella de la Selección y el presentador. "Desde que llegaste al Paris Saint Germain...", ha tratado de preguntad el comunicador antes de que el joven le interrumpiese.

Ferran Torres se sincera sobre cómo encajó su clip viral durante el Mundial: "Me da muchísima vergüenza"

"Venga suelta el dato, a ver la cagada que vas a soltar...", ha señalado Ferran Torres con sorna entre risas del público. "Ayer justo lo estuve viendo", aseguraba de forma apresurada el presentador, recuperando el hilo de su apunte. "Llevas 7 goles en 6 partidos", terminaba destacando antes de rememorar el gol del Mundial y terminar preguntando al futbolista por el audio viral en Tik Tok de "oh Ferran" que tantos vídeos y reacciones ha generado estos meses.

Y el invitado no ha dudado en sincerarse. "Te voy a ser muy sincero, me da muchísima vergüenza y mira que tengo poca vergüenza. Cuando me llaman todas estas cosas de guapo...", ha reconocido el fichaje del Paris Saint Germain. "Hay veces que pienso que me conocen más por el audio que por el gol", aseguraba el joven mientras Pablo Motos le preguntaba si le gustaría conocer a la autora del famoso clip.

.@ferranTorres20 se encuentra con Rocio Domingo, la chica detrás del "¡Oh, Ferran, oh Ferran!" #FerranEH pic.twitter.com/EAQeecNwx4 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 21, 2026

"La verdad que el audio es muy bueno y me gustaría darle las gracias por lo que ha hecho", ha asegurado Ferran Torres sin saber que 'El Hormiguero' había conseguido que la creadora de contenido detrás del audio acudiese hoy a plató. Ha sido entonces cuando se ha producido el encuentro entre ambos seguido de unas preguntas algo incómodas por parte del presentador. "¿Qué tiene Ferran que no tengan los demás?", preguntaba Motos sin rodeos.

"A ver, me da muchísima vergüenza y le da también vergüenza a él", ha explicado la joven sin saber cómo contestar delante del futbolista. "Me da mucha vergüenza, ¿Yo me puedo ir?", ha preguntado algo apurado la estrella de La Roja, divisando espacio por los que escapar. "¿No me puedo sentar ahí con ellos?", ha llegado a preguntar señalando donde el resto de colaboradores permanecían sentados.

"Te aguantas ahora, antes he pasado yo vergüenza. Esto igual da la vuelta al mundo otra vez", ha espetado Pablo Motos con sorna. "Es muy buen futbolista", se ha limitado a contestar la joven. "¿Pero es por eso o por otra movida?", ha insistido el presentador sin lograr la respuesta que buscaba. En ese sentido, el jugador se ha mostrado agradecido por la repercusión del vídeo.

"A mí pocas cosas me molestan, hay que tomárselo todo con humor en esta vida y creo que ha sido muy divertido. La gente ha disfrutado también con el audio, no solo yo y creo que va a ser recordado", ha terminado señalando Ferran Torres, que más tarde se ha sincerado sobre cómo está llevando ajustarse a su nuevo equipo en Paris. "A lo único que no me puedo traer es a Pedri, ya lo estoy echando de menos", ha expresado sobre su antiguo compañero de equipo y amigo.