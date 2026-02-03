Mediaset acierta con la mudanza de 'First Dates' a Telecinco y 'Casados a primera vista' se encamina a ser la revelación del curso

Telecinco registró una buena noche de lunes este 2 de febrero con el récord que firmó la nueva entrega de 'First Dates' y la subida en cuota del tercer capítulo de 'Casados a primera vista', que se erige como la gran revelación de la temporada dentro del canal.

Para empezar, el dating show arrancó su segunda semana de emisiones en la cadena principal de Mediaset rozando el 10% de share (9,9%) y superando la barrera de los 1,3 millones de espectadores. Se trata de un máximo de temporada para el formato de citas en ambos parámetros: es la cuota más elevada y el programa más visto.

De este modo, y teniendo en cuenta la enorme fragilidad de Telecinco en la franja de access prime time, parece confirmarse el acierto del grupo audiovisual en su estrategia de traspasar 'First Dates' de Cuatro a Telecinco durante un mes hasta la llegada de su buque insignia: 'Supervivientes 2026'.

Después, el tercer episodio de 'Casados a primera vista' creció en cuota con respecto a la semana anterior (13%) y promedió un destacado 13,5% con casi 900 mil telespectadores de media a pesar de finalizar a altas horas de la madrugada; siendo líder indiscutible frente al 11,8% de 'DecoMasters' en La 1 de TVE y el 9,3% de 'Renacer' en Antena 3. El reality de parejas se colocó casi dos puntos por delante de la segunda opción.

Inicialmente, el regreso de este formato a la parrilla televisiva -ocho años después de su última emisión en Antena 3- generó reticencias por cómo podría funcionar en audiencias en la actualidad. Sin embargo, por ahora podemos decir que se ha apuntado un pleno absoluto de liderazgos.

'Casados a primera vista' ha sido la oferta más consumida y competitiva de la noche del lunes en las tres semanas que lleva en antena y no parece que eso vaya a cambiar de cara a las próximas entregas, pues los datos que disponemos hasta ahora son suficientes para constatar su consolidación y para concluir que ha conquistado al público y que, incluso, la evolución puede ser ascendente conforme se vaya desarrollando la temporada.