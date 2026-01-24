Nueva programación en Mediaset con cambio de cadena para 'First Dates' y la emisión diaria de 'Horizonte' la próxima semana

Desde el próximo lunes 26 de enero, Mediaset ejecuta grandes cambios en el access prime time de Telecinco y Cuatro. Y es que como ya sucediera durante el verano, el grupo ha decidido trasladar 'First Dates' con Carlos Sobera a la cadena principal mientras que Cuatro estrenará una nueva versión diaria de 'Horizonte'.

Por ahora, esta medida se plantea como algo temporal de un mes para celebrar el mejor año histórico de 'Horizonte'. No obstante, todo apunta a que se mantendrá al menos hasta la llegada de 'Supervivientes' tal y como el propio Carlos Sobera ha declarado en alguna entrevista.

Con esta estrategia, Mediaset busca experimentar una subida en los access prime time de ambos canales y entrar en la batalla que protagonizan cada día 'La Revuelta' de David Broncano y 'El Hormiguero' de Pablo Motos y mantener a raya a 'El intermedio' de El Gran Wyoming.

Cabe decir que este cambio de 'First Dates' a Telecinco llega después de que el programa de citas anotara máximo de temporada el pasado jueves con un 9,3% y 1.199.000 espectadores en una semana en la que 'La Revuelta' de David Broncano ha sufrido llegando incluso a bajar del 10%. También ese mismo día, 'Horizonte' con Iker Jiménez anotó uno de sus mejores datos con un 11,3% y 711.000 espectadores siendo segunda opción en su franja de emisión.

De esta manera, tanto 'First Dates' como 'Horizonte' pretenden dar batalla en la guerra por el access prime time. Habrá que ver si entre ellos no se dañan y a quién puede perjudicar que tanto Telecinco como Cuatro tengan programas fuertes en una de las franjas más duras de cada día.

Hay que decir que 'First Dates' solo se emitirá de lunes a miércoles en Telecinco pues por ahora la cadena apuesta por emitir 'GH DÚO' los jueves desde las 21:45 horas. Mientras que 'Horizonte' se emitirá de lunes a miércoles en el access de Cuatro y los jueves se ofrecerá una versión alargada desde las 21:40 horas hasta la madrugada.

El amor ahora es cosa de Telecinco con #FirstDates ❤️ A partir del lunes a la 21:45h 📺 https://t.co/rPmsyxf6M1 pic.twitter.com/yZjSr71WGT — Telecinco (@telecincoes) January 24, 2026

Así queda el access prime time de Telecinco desde esta semana:

De lunes a miércoles:

21:00h - 'Informativos Telecinco'

21:30h - 'El desmarque Telecinco'

21:40h - 'El tiempo'

21:45h - 'First Dates' (programas de estreno)

23:00h - 'Casados a primera vista' (Lunes) / 'GH DÚO: Salvación' (Martes) / 'Pura Sangre' (Miércoles)

Jueves:

21:00h - 'Informativos Telecinco'

21:30h - 'El desmarque Telecinco'

21:40h - 'El tiempo'

21:45h - 'GH DÚO'

Viernes:

21:00h - 'Informativos Telecinco'

21:30h - 'El desmarque Telecinco'

21:40h - 'El tiempo'

21:45h - 'De Viernes'

Así queda el access prime time de Cuatro desde esta semana:

De lunes a miércoles:

20:00h - 'Noticias Cuatro'

20:45h - 'El desmarque Cuatro'

20:55h - 'El tiempo'

21:05h - 'First Dates' (reposición)

21:40h - 'Horizonte'

23:00h - 'Proyecto Sistiaga' (Lunes) / 'Código 10' (Martes) / Cine (Miércoles)

Jueves:

20:00h - 'Noticias Cuatro'

20:45h - 'El desmarque Cuatro'

20:55h - 'El tiempo'

21:05h - 'First Dates' (reposición)

21:40h - 'Horizonte' (Versión extendida toda la noche)

Viernes: