Iker Jiménez se multiplica en Cuatro en contra de su voluntad: "Yo no quería; vamos a darnos una paliza"

'Horizonte', el programa de actualidad conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter, colonizará la programación nocturna de Cuatro a partir de la próxima semana. Su expansionismo está motivado por el traspaso de 'First Dates' a Telecinco con la misión de salvar, en la medida de lo posible, su access prime time ahora que 'La Isla de las Tentaciones' ha concluido.

Este movimiento de Mediaset durará un mes aproximadamente y consiste en llevar el dating show de Carlos Sobera a la cadena principal de lunes a miércoles, manteniendo su horario habitual (de 21:45 a 23:00 horas). En consecuencia y para cubrir ese vacío que deja en Cuatro, 'Horizonte' se transforma en un espacio diario de lunes a jueves a partir de las 21:40 horas.

De lunes a miércoles solo ocupará la franja del access (21:40-23:00 horas). En cuanto a los jueves, su día original de emisión, se conservará esa edición extendida hasta el late night. De este modo, Iker Jiménez y Carmen Porter tendrán nuevos y duros competidores, ya que rivalizarán de lleno con 'El Hormiguero', 'La Revuelta' y 'El Intermedio'.

Sin duda, este encargo de Mediaset no va a ser tarea fácil y, por eso, no fue acogido con entusiasmo por Iker como así ha reconocido en recientes declaraciones. "No saben en esta casa lo que hacen. ¿Aguantaremos el tirón fan un mes? (...) Vamos a darnos una paliza buena, pero todo por vosotros. Tú sabes que yo no quería...", ha comentado el comunicador en un vídeo grabado por su mujer para redes.

"Lo sé, lo sé. Yo para eso soy más lanzada y enseguida digo sí a todo", ha respondido Carmen Porter, confirmando las reticencias de Iker Jiménez ante la propuesta de convertir 'Horizonte' en una oferta diaria durante las próximas cuatro o cinco semanas. "Yo no es que no sea lanzado, es que así vivo muy a gusto. Pero bueno, estamos viviendo un momento de transición y espero que nos acompañéis", ha añadido, dejando entrever que prefiere trabajar solo los jueves y que este escenario no entraba en sus planes ni en sus deseos.

Iker Jiménez: "No ha sido sencillo porque mi vida es feliz. No me hace falta meterme en camisa de once varas a diario"

Por otro lado, en su newsletter personal, el de 'la nave del misterio' ha defendido que esta aventura "no nace de deseos de acumulación de dinero, fama, influencia o prestigio", sino que surge "de un sentimiento de lealtad" hacia el grupo de comunicación y sus directivos, que siempre han cerrado filas con él incluso en las polémicas.

"La aventura del 26/1/26, es decir, el 'Horizonte diario', nace sobre todo del concepto de lealtad. No ha sido sencillo porque mi vida es feliz. No me hace falta meterme en camisa de once varas a diario. Para nada", ha sentenciado Iker Jiménez. Sin embargo, "hubo alguien, en un mundo donde la palabra quizá no valga tanto como en mi universo de la infancia y juventud, que me dio la suya y me defendió". Y ese alguien es el que le ha empujado a transigir en esta encomienda.