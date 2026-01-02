Cambios en la programación de Mediaset: 'Horizonte' con Iker Jiménez se transforma en un programa diario

Mediaset sorprende con cambios de calado en la programación tanto de Telecinco como de Cuatro para comenzar el año 2026. El grupo audiovisual anuncia que, en enero -en una fecha aún por determinar- y durante todo un mes, 'Horizonte', el programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, ampliará su peso en la parrilla del canal secundario, lo que a su vez deja muy clara la deriva editorial que se pretende en la empresa italiana.

Así, el controvertido formato de actualidad se ofrecerá de lunes a miércoles en el access prime time de Cuatro mientras que los jueves se mantendrá en prime time, en su franja habitual (23:00 horas). Esto significa que, durante ese periodo de cuatro o cinco semanas aproximadamente, 'First Dates' saltará de nuevo al rescate de Telecinco como ya sucedió en verano.

Mediaset indica que el dating show conducido por Carlos Sobera se dará cita con los espectadores de Telecinco en access prime time (21:45 horas) de lunes a miércoles. En principio, los jueves no habrá programa al reservarse el hueco a la gala principal de 'GH DÚO 4', cuyo estreno tendrá lugar el próximo 8 de enero.

Como apuntamos al principio, la compañía no concreta la fecha exacta en la que se producirá ese giro en la programación, con 'Horizonte' transformándose en un programa diario y con 'First Dates' volviendo a convertirse en un comodín para tapar agujeros negros. En este caso, el de Telecinco en access una vez finalice 'La isla de las tentaciones'.

Todo hace pensar que esa ejecución estará condicionada precisamente por 'Tentaciones', que entra en su recta final con las hogueras finales y el tradicional reencuentro en las próximas dos semanas. Con su conclusión, Telecinco se quedará sin una oferta de access sólida, de ahí la apuesta por 'First Dates' otra vez... previsiblemente hasta que llegue 'Supervivientes 2026' en marzo.

Con este movimiento, Mediaset no solo busca reforzar a su cadena principal de cara a las próximas semanas, sino también premiar a 'Horizonte' y testar cómo funcionarían Iker Jiménez y Carmen Porter en access contra 'El Intermedio' de El Gran Wyoming.

2025 fue el año con mejor share de la historia de 'Horizonte' en Cuatro, con una media del 9,1% de cuota (603.000 espectadores) y con un incremento de 1,3 puntos respecto al dato anual de 2024 (7,8%) y de 2,3 puntos en comparación con 2021, su primer año de emisión en la cadena (6,8%). Estas cifras avalan la determinación de la compañía.