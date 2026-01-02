Telecinco, al borde de la inexistencia en las Campanadas 2026, que colapsan con la peor audiencia de la historia

Telecinco agrava su irrelevancia en las Campanadas y registra su peor dato en audiencias de la historia con Sandra Barneda y Xuso Jones al frente. Parecía muy difícil empeorar el 4,8% y el 3,5% del pasado año, pero lo cierto es que la cadena principal de Mediaset, que vivió una auténtica hecatombe en Nochevieja, ha logrado superarse con un récord en negativo.

La retransmisión en su conjunto anotó un 3,6% de cuota y apenas medio millón de espectadores, es decir, 1,2 puntos y 200 mil espectadores menos que en 2024. En el minuto exacto de las Campanadas ese resultado fue todavía más duro con un 3% de share y bajando de la barrera del medio millón con tan solo 481.000 seguidores.

Es, como apuntamos, el peor resultado histórico, que pulveriza así el mínimo absoluto que hasta ahora ostentaba el año 2001 (4,2% y 3,1%). De este modo, se refrenda la inexistencia de Telecinco, cada vez más acentuada, para el público que conecta con la televisión para despedir el año y recibir el nuevo. Por su lado, Cuatro se conformó con un pírrico 1,5% de share y poco más de 200 mil televidentes. En lo que respecta al minuto clave de las Campanadas, esas métricas fueron también a peor con un desastroso 1,1%.

Con todo, Telecinco fue última opción de los espectadores entre las grandes emisoras generalistas y se descabalgó hasta la sexta posición en el ranking global de cadenas, por detrás de La 1 de TVE, Antena 3, TV3, la autonómica catalana, La Sexta y La 2.

Por poner sobre la mesa algunos datos destacables, se quedó a más de 33 puntos de La 1, que lideró con autoridad con un 36,3% de share y 5.823.000 seguidores; y a más de 21 puntos de Antena 3, que firmó un 24,1% y 3.871.000.

Y otras dos cifras apabullantes más. En primer lugar, que congregó la mitad de audiencia que La Sexta (6,5% y 1.045.000). En segundo, que la cadena autonómica catalana, TV3, duplicó en espectadores (1.066.000) a una cadena generalista como es Telecinco (481.000). Esto nos da una mejor idea del estado tan calamitoso del canal.

Así quedó la clasificación según un informe de la consultora Barlovento:

Informe Barlovento

La peor Nochevieja de la historia en Telecinco

Campanadas aparte, la Nochevieja en su totalidad en saldó con datos terroríficos para Telecinco, siendo también su noche de fin de año más mala de la historia. La cadena pagó muy caro prescindir de los clásicos especiales musicales y 'Ríete del 2025', un zapping con la voz de Carlos Latre, marcó un desastroso 4,6% de share y menos de 500 mil espectadores. Después de las uvas, '35 años contigo', un refrito con los 'mejores momentos' de Mediaset, también se hundió con un 4,2%.

Cifras que contrastan enormemente con el especial de José Mota, que anotó su mejor cuota desde 2018 con un 34,6% y 3.583.000 espectadores, y con el rendimiento de 'La casa de la música' (33.4% y 3.908.000) en La 1 de TVE. Por su parte, Antena 3 mantuvo la segunda opción como es habitual con un 14,4% para el programa 'Adiós 2025'.

Así las cosas, Telecinco se desplomó mínimo histórico en Nochevieja con un 6,5% de media en el total del día, a años luz de La 1 (20,5%) y Antena 3 (14,7%). El canal de Fuencarral jugó más bien en la liga de La 2 (5,4%), La Sexta (4,8%) y Cuatro (4%).



