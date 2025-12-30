Confirmado por Telecinco: Hace oficial la fecha del desenlace de 'La Isla de las Tentaciones' con las hogueras finales

Telecinco lo apostó todo a 'La isla de las tentaciones' para tratar de relanzar sus audiencias y por ello lanzó la novena edición del reality con una emisión hasta ahora inédita: una entrega en prime time los lunes y dos entregas en el access prime time de martes y miércoles.

Una estrategia que ha llevado a que 'La isla de las tentaciones 9' haya anotado datos inferiores a los de su anterior edición al tener que enfrentarse tanto a 'La revuelta' como a 'El Hormiguero'. Pese a ello, el reality sigue siendo el contenido más visto de Telecinco.

Por ello, ahora que está en plena recta final, Telecinco ha optado por alterar su estrategia de programación. Tanto la semana pasada como esta, Mediaset decidió no emitir 'La isla de las tentaciones' ni el martes ni el miércoles dejando solo su emisión en la noche de los lunes.

Pero de cara a la semana que viene vuelve a haber cambios. En esta ocasión, la cadena ha preferido quitar el reality de la noche del lunes teniendo en cuenta que es la noche de Reyes y ya anuncia la emisión de las hogueras finales del programa que conduce Sandra Barneda para el martes 6 y miércoles 7 de enero a las 21:45 horas.

Este final 💣💣💣💣



Volvemos el 6 de enero, con más imágenes para ti 🫵🎁👑 pic.twitter.com/Xfw7JHOAHi — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 29, 2025

De esta manera, el martes viviremos el final de la hoguera mixta de los chicos con los solteros favoritos de sus parejas y también la hoguera mixta de Claudia, Sandra, Andrea y Almudena con las solteras favoritas de sus novios. Asimismo, según el avance emitido por la cadena en la última entrega también asistiremos a la hoguera final de Sandra y Juanpi.

Con ello, todo apunta a que las hogueras finales de las otras tres parejas se podrá ver el miércoles 7 de enero. De confirmarse, lo más normal es que Telecinco deje el reencuentro seis meses después de todas las parejas participantes de esta edición para dos nuevas entregas la semana siguiente.

Así, la próxima semana sabremos cómo deciden irse Sandra y Juanpi, Darío y Almudena, Gilbert y Claudia y Enrique y Andrea si solos, si juntos o con un nuevo amor. Y una semana después conoceremos qué ha sido de las parejas de 'La isla de las tentaciones 9' seis meses después de su grabación.

Asimismo hay que destacar que según se ha podido ver en el avance del próximo martes, lo que se vivirá en la hoguera mixta de las chicas entre Almudena y Cristina, la soltera favorita de Darío, llevará a que Sandra Barneda decida abandonar la hoguera al ser incapaz de calmar la situación. "A tomar por saco, me voy", suelta la presentadora.