Confirmado por Mediaset: En Navidad recorta 'La Isla de las Tentaciones' a una única emisión en su programación

Con la llegada de la Navidad, las programaciones de las cadenas se verán alteradas. Sobre todo durante la Nochebuena y la Navidad así como en Nochevieja y Año Nuevo. Y una de las cadenas que ha sorprendido ha sido Telecinco con los planes que tiene para 'La Isla de las Tentaciones', cuando ya se acerca a la recta final de su novena edición.

Cabe recordar que esta temporada, Telecinco decidió adelantar la emisión de 'La Isla de las Tentaciones' y apostar por una estrategia inédita hasta ahora: triple emisión semanal. Por un lado, un programa largo los lunes entre las 21:45 y las 0:30 horas y dos entregas en el access de martes y miércoles.

Así, Telecinco ha conseguido fidelizar a la audiencia y competir en la dura batalla del access prime time, en la que la cadena de Mediaset está muy descolgada ante los poderosos 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' y los ya asentados 'First Dates' y 'El intermedio'.

Sin embargo, la próxima semana, Telecinco ha decidido cambiar de estrategia. Y es que la cadena solo anuncia 'La Isla de las Tentaciones' para la noche del lunes. Es decir no emitirá las entregas de martes y miércoles.

En el caso del segundo era algo que se daba por descontado al tratarse de Nochebuena. Pero que 'La isla de las tentaciones' desaparezca del martes era algo con lo que no se contaba al no haber nada especial ese día que haya motivado esta decisión.

No obstante, como el consumo cambia durante estos días, y tanto TVE como Antena 3 han dado descanso a sus programas estrella, Telecinco ha optado por alargar la emisión de 'La isla de las tentaciones' teniendo en cuenta que es su programa estrella y de los pocos que ayuda a aumentar la media de la cadena.

En lugar de 'La isla de las tentaciones', Telecinco anuncia ya en sus promociones que emitirá el último capítulo de la temporada 14 de 'La que se avecina' el martes a las 21:45 horas. Mientras que el miércoles, Nochebuena, ofrecerá un programa especial recopilatorio de los mejores bailes y momentos de las dos ediciones de 'Bailando con las estrellas' justo después del Mensaje de S.M. El Rey.