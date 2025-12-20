La 1 de TVE hace un parón en 'Late Xou con Marc Giró' y recoloca estas dos apuestas más en sus noches

Los fans de 'Late Xou' y de Marc Giró deben saber que el programa del catalán volverá a faltar a su cita con la audiencia la próxima semana. Así, TVE ha decidido no seguir ofreciendo el espacio durante las navidades para poder hacer hueco a otras de sus apuestas.

Por ahora se desconoce si 'Late Xou' ha terminado oficialmente su temporada o si todavía queda alguna entrega que verá la luz en enero. Y es que la despedida de Marc Giró el pasado martes no lo dejó claro. "Hasta aquí el 'Late Xou' de hoy, buenas noches y felices fiestas", aseguró el catalán.

Pues bien, por lo pronto, la próxima semana 'Late Xou' será sustituido por hasta dos programas que cambian de día en la parrilla de La 1. Y es que con motivo de las navidades, los prime time de miércoles y jueves cambiarán, por lo que tanto 'Hasta el fin del mundo' como 'Dra. Fabiola Jones' se quedaban sin hueco.

En el caso del segundo, TVE ha sorprendido al anunciar que la nueva entrega de 'Dra. Fabiola Jones' saltará al martes 23 de diciembre a partir de las 21:40 horas aprovechando que 'La Revuelta' de David Broncano está de vacaciones y La 1 ha optado por cambiar de estrategia y no emitir reposiciones.

Mientras que 'Hasta el fin del mundo', el reality viajero que conduce Paula Vázquez también saltará al martes y ofrecerá su nueva entrega justo después de 'Dra. Fabiola Jones' a partir de las 23:00 horas pasando a competir así contra 'Renacer' en Antena 3, 'Código 10' en Cuatro, el capítulo final de la temporada 14 de 'La que se avecina' en Telecinco y 'Batalla de restaurantes' en La Sexta.

Todo ello para que el miércoles, día de Nochebuena, La 1 emita su tradicional 'Telepasión 2025: Mi gran noche' con Aitor Albizua y LalaChus como maestros de ceremonia a partir de las 21:15 horas y posteriormente los especiales 'Me has invitado a Bailar' de Dani Fernández y '20Conmigo Abraham Mateo' además del especial de 'Viaje al centro de la tele'.