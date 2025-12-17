La cara que se le queda a Marta Sánchez cuando Marc Giró dice "más sanchista que nunca" en 'Late Xou'

Este martes, 16 de diciembre, Marc Giró ha recibido en el plató de 'Late Xou' a Marta Sánchez con motivo de sus 40 años en el mundo de la música. Para celebrarlo, la cantante ha sacado un disco con todos sus grandes éxitos. Además, en su versión digital deluxe, incluye 80 canciones, la mitad de ellas inéditas.

El presentador le daba una calurosa bienvenida. Algo que ella agradeció piropeándole: "Por fin te conozco. Me caes genial, te adoro". Ya entrados en materia, el catalán ha mostrado alguna de las fotos que aparecen el disco, así como un texto sobre ella, del que dijo: "Lectura obligatoria si eres sanchista". En ese instante, se daba cuenta de lo que acababa de decir, y es que para ciertos sectores, tanto él como TVE son 'sanchistas' por su supuesta defensa de Pedro Sánchez.

Sin pelos en la lengua, Marc Giró espetó: "¡Anda mira, otra 'sanchista'!". "¿Cómo lo ves? Somos 'sanchistas'", bromeó el comunicador, antes de sentenciar: "TVE hoy es más 'sanchista' que nunca". La cara de Marta Sánchez era un poema, y es que por todos es sabido su inclinación hacia la derecha y su poca simpatía hacia los políticos de izquierdas, pese a llevar el mismo apellido que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Marta Sánchez recordó cómo se hacía llamar de niña

Por otro lado, Marta Sánchez también recordó en el programa de La 1 un episodio de su infancia. La artista reveló el nombre artístico que utilizaba de pequeña: "Yo me llamaba de pequeñita a mí misma Headaway". La elección surgió de su fascinación por la música y las películas estadounidenses. Así lo reconoció ella misma: "Me encanaba en los Estados Unidos, yo me volvía loca con la música allí, americana, las películas… y me puse ese nombre porque Marta era muy común".

"Lo más curioso, que yo no sabía inglés en esa época, que tenía seis años solamente. Luego, si lo analizas en inglés, Headaway es 'cabeza a ida", explicó la artista. "¡Ah! O sea, es filósofa. No me digáis que no es fuerte", aseguró Marc Giró, entre risas. Ella siguió contando la historia de su nombre infantil: "Mi madre me perdió un día. El rastro es muy propenso a pérdidas infantiles".

Entonces, un señor la encontró y le preguntó: "¿Es su hija?". La madre respondió afirmativamente, pero el hombre, para asegurare, le preguntó por su nombre. Cuando la mujer le dijo que Marta, él comentó, confuso: "No es Marta, dice que se llama Headway". Ese recuerdo quedó marcado en su memoria para siempre: "No, no me quería dar a la señora… El señor no quería darme a mi madre", concluyó entre risas.