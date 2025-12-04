Marta Sánchez da el corte del día a Sonsoles Ónega y se niega a responder a una comprometida pregunta

Este miércoles, 3 de diciembre, Marta Sánchez ha visitado 'Y ahora Sonsoles' para presentar '40 años 1985-2025', un disco para conmemorar sus cuatro décadas en el mundo de la música. Sonsoles Ónega ha repasado junto a ella los momentos más destacados de su carrera, que comenzó en el grupo 'Olé Olé', antes de dar el salto en solitario.

El programa de Antena 3 tiraba de hemeroteca para recordar el titular de una entrevista que concedió en 'El Mundo' y que fue realizada por uno de los colaboradores de 'Y ahora Sonsoles', Iñako Díaz-Guerra. "¿Sabes por qué mi desnudo vendió un millón de revistas? Porque estaba muy buena", aseguraba, supuestamente, la cantante en dicha publicación, haciendo alusión a su famosa portada de 'Interviú'.

En ese momento, Marta Sánchez se revolvía en su asiento y no dudaba en paralizar el programa para atizar al colaborador: "Quiero aclarar algo, yo no dije todo eso. Es un truco muy bueno para vender en la prensa, pero muy injusto para el protagonista". Además, ha mostrado su hartazgo, ya que, según ella, siempre le preguntan por esa portada, el himno de España o su concierto para las tropas españolas en el golfo pérsico: "Es una y otra vez contar lo mismo siempre".

"Al final, contestas con desgana y dije 'Porque estaba muy buena', yo que sé. Ya no sabes qué contestar. ¿Qué digo? Es que ya me canso", confesó la intérprete de éxitos como 'Soy yo' o 'Desesperada'. Asimismo, asegura que le pidió al periodista que no utilizase ese titular: "Me dijo que no me preocupase que me iba a cuidar muchísimo".

Marta Sánchez le para los pies a Sonsoles Ónega

De esta forma, deja claro que Iñako no cumplió su promesa, como tampoco lo hizo 'El Mundo': "Me dijeron que me iban a enseñar las fotos para elegirlas, pero no sucedió. Eso es otra cosa que sucede mucho en la prensa", lamenta Marta Sánchez. Ante esta crítica, Sonsoles le ha comunicado a su invitada que Iñako Díaz-Guerra trabaja en el programa. Sin embargo, a ella no le ha importado: "Pues me da exactamente igual. No la hagas, no la temas. Lo siento".

Aunque la cantante ya había dejado claro que no le gusta recordar su portada en 'Interviú', el magacín vespertino de Antena 3 ha emitido otro vídeo sobre este tema. Sin ser consciente de lo incómoda que se estaba sintiendo su invitada, la presentadora le ha confesado que "yo me he enterado hoy que fue un chantaje. No todo el mundo sabe que fue un chantaje".

Ante esto, Marta Sánchez se ha plantado, asestando un corte épico a Sonsoles Ónega: "Madre mía, lo he contado 10.000 veces, pero ya lo habéis contado en el vídeo". "Venga, pregúntame de otras cosas", sentenció la artista. Finamente, la ganadora del Premio Planeta 2023 se ha visto obligada a pedirla disculpas y a pasar a otros temas.