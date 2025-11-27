Sonsoles Ónega tiene que salir corriendo de 'Y ahora Sonsoles' en pleno directo por este motivo: "¡Qué no llego!"

Sonsoles Ónega se ha puesto al frente este jueves 27 de noviembre como cada día en 'Y ahora Sonsoles'. Sin embargo, a mitad del programa, la presentadora anunciaba que se tenía que marchar en directo por motivos profesionales dejando su puesto en manos de Pepa Romero.

Así, por primera vez las dos presentadoras de 'Y ahora Sonsoles' han coincidido en el plató del programa de Antena 3. La presentadora titular se marchaba en pleno directo porque tenía que marcharse a la premier de 'Las hijas de la criada', la serie que se basa en su novela ganadora del Premio Planeta 2023.

Todo se producía justo cuando tocaba cambiar de tema y dejar la mesa de actualidad y sucesos para pasar a la sección de corazón. "Gracias compañeros que nos vamos, bueno que me voy en realidad", empezaba diciendo la presentadora. "Primera vez que saludó a Pepa Romero en este plató", aseveraba.

"Esto es histórico", reaccionaba Pepa Romero antes de que Sonsoles avanzara que dejaba a su compañera para que hiciera un "entrevistón" al coach de 'La Voz', Mika. "¿A dónde te vas?", le cuestionaba la presentadora sustituta. "Me voy a la presentación de la serie Las hijas de la criada", anunciaba Sonsoles Ónega.

"Me voy, me voy ¡qué no llego!", añadía Sonsoles Ónega antes de abandonar definitivamente el plató de su programa en Antena 3. "Estamos todos muy orgullosos de ti, te queremos muchísimo. Estamos seguros de que la serie va a triunfar muchísimo", añadía Pepa Romero.

Sonsoles Ónega, nerviosa ante el estreno de 'Las hijas de la criada'

Unas palabras que provocaban que Sonsoles Ónega se muriera de la vergüenza y se marchara apresurada para poder llegar a la premier de 'Las hijas de la criada' en los Cines Callao ante el estreno de la ficción en atresplayer este mismo domingo.

Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández protagonizan la ficción que también cuenta con Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.

La ficción, que se ha grabado en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias, es un drama ambientado a principios del siglo XX, ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias, secretos…

'Las hijas de la criada' es una producción de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia que contará con 8 capítulos de 50 minutos cada uno.