Marta Sánchez siembra una inmensa polémica por cómo reacciona a lo de Elisa Mouliaá

Hace una semana que Íñigo Errejón está en el ojo del huracán tras la denuncia de varias mujeres que dicen haber sufrido acoso sexual por su parte. La primera en denunciarle públicamente, y posteriormente ante la Policía, fue la actriz Elisa Mouliaá. Marta Sánchez ha sido la última celebrity en dar su opinión al respecto.

La cantante acudió el pasado martes, 29 de octubre, a los premios de la revista 'Mujer Hoy'. Tras posar en el photocall, fue preguntada por los reporteros que cubrían el acto sobre el tema del momento, y ella no se mordió la lengua. "Hombres maleducados hay en todas partes", reconoció ante los micrófonos de Europa Press.

Al ser preguntada por si ella ha vivido alguna situación similar con el ya expolítico, Marta Sánchez responde que no, ya que no le conoce personalmente. "Es muy delicado esto, en un sitio como este tampoco me voy a explayar. Pero también hay muchas mujeres que no respetan a los hombres", soltó la cantante, para sorpresa de todos.

La frase de Marta Sánchez sobre Elisa Mouliaá que causa estupor

Sin querer entrar en detalles, ha soltado una última frase que ha sorprendido aun más si cabe: "Cada uno es dueño de sus actos. No las hagas, no las temas". Unas declaraciones que han suscitado numerosas críticas en las redes sociales, y es que pone el foco en la víctima y no en el presunto acosador, algo que no ayuda para que otras mujeres se animen a denunciar.

Al margen de esto, cada vez son más las mujeres que dicen haber sufrido agresiones sexuales por parte de Íñigo Errejón. Aunque, por el momento, solo dos han presentado denuncia formal ante la Policía. La primera de ellas fue Elisa Mouliaá, quien primero lo denunció a través de sus redes sociales y, posteriormente, interpuso la correspondiente denuncia. Denuncia a la que, días después, se sumaba otra de Aída Nízar.