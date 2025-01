Gonzalo Miró pone los puntos sobre las íes ante la filtración del interrogatorio a Elisa Mouliaá

El juicio entre Elisa Mouliáa e Iñigo Errejón ha tenido un protagonista inesperado: el juez del caso, Adolfo Carretero. Las formas que el magistrado utilizó con la actriz fueron muy criticadas, debido a sus incisivas preguntas. Un trato muy diferente al que dio al expolítico. Sobre ello se ha pronunciado este domingo, 26 de enero, Gonzalo Miró en 'La Roca'.

El colaborador se mostró muy crítico con la actitud del juez: "Yo no sé hasta qué punto se tienen que hacer preguntas de esa índole en un juicio como este. Probablemente sí, yo no tengo ni idea. Me imagino que hay muchas preguntas que se pueden hacer con otro tono". Aunque considera que, si él fuese familiar o amigo de una persona en la situación de Elisa Mouliáa, quizás una denuncia al magistrado "perjudicaría una decisión" en el juicio. Por lo tanto, se pensaría si hacerlo.

Gonzalo Miró, muy crítico con la actitud del juez Carretero con Elisa Mouliáa

"Ninguna mujer quiere verse delante de un juez y que te haga esas preguntas con ese tono", aseguró Gonzalo Miró. Una opinión muy similar a la de Juan del Val, quien analizó en 'La Roca' "el tono y la forma" de proceder del juez: "Yo no soy jurista, no sé cómo son estos procesos, evidentemente tienes que hacer preguntas incómodas, por supuesto. Pero es que pone a Mouliáa en cuestión de forma permanente. Esto me parece que es importante. No es porque sea un tono vehemente. Pone en cuestión todo lo que dice".

El escritor señaló, además, dos cosas que se desconocen de este caso. Por un lado, que la actriz "dijo que en ningún momento se había sentido violentada". Por otro lado, es que no se sabe "quién ha filtrado estas imágenes", ya que puede ser alguien de izquierdas o de derechas.