Gonzalo Miró va a degüello con Beatriz de Vicente de un modo que Cristina Pardo tiene que cortar

Las declaraciones de Elisa Mouliaá e Iñigo Errejón continúan en el punto de mira, pero más que por sus versiones, por las polémicas preguntas del juez Adolfo Carretero. 'Más vale tarde' se sumaba a comentar los vídeos filtrados con la abogada Beatriz de Vicente en plató este jueves. Y la postura que la magistrada adoptó en este revuelo no fue para nada del agrado de Gonzalo Miró, que terminó confrontándola.

Después de desvelarse que, tras más de 900 quejas registradas contra el magistrado que instruye el caso entre la actriz y el ex político, el propio Carretero ha pedido amparo al Cuerpo General del Poder Judicial tras el aluvión de críticas. Y Beatriz de Vicente, que conoce muy de cerca al polémico juez, quiso anunciar en el espacio de La Sexta cómo se encuentra ante todo el revuelo.

"Desde hace casi 30 años y hay que decir que este vídeo que acabamos de ver está editado. El tono del interrogatorio es más pausado que lo que vemos ahí y además él la avisa, de que serán preguntas complicadas. Es por eso que él se encuentra muy afectado por todo esto", comenzó explicando la jurista, muy preocupada por el escarnio público que está viviendo Carretero. La colaboradora aseguró que se siente "linchado públicamente" mientras Gonzalo Miró observaba en silencio.

El encontronazo de Gonzalo Miró y Beatriz de Vicente por su defensa al juez Carretero

Pero la abogada no se quedó ahí en la defensa de su colega de profesión. "Es verdad que las formas de don Alberto son así, es muy brusco y se podría hablar con más dulzura pero bueno. Me ha señalado que tiene pólipos en las cuerdas vocales, lo que se suma a su voz ya de por sí ronca", continuó explicando la colaboradora habitual de 'Más vale tarde'. "Se siente profundamente presionado y es algo inevitable", insistió De Vicente ante sus compañeros.

Fue entonces cuando Alfredo Arrién, letrado de la parte denunciante, intervino en el espacio para romper una lanza a favor del juez y dar la razón a Beatriz de Vicente. "Lo conozco desde hace 17 años y es un juez muy garantista. Esto es un deporte de contacto, como el rugby, por así decirlo, y hay cosas muy complicadas", aseguró el abogado de Elisa Mouliáa antes de que Gonzalo Miró rompiese su silencio.

"No sé si tomármelo como un insulto"

"¡Qué bueno es tener una amiga como Beatriz de Vicente!... lo digo por el juez", comentó finalmente con sorna el comunicador mientras Iñaki López y Cristina Pardo continuaban escuchando con pasividad la defensa orquestada entre ambos participantes. "Jamás defendería a alguien, no somos amigos íntimos ni soy su portavoz", le respondía su compañera visiblemente enfadada. "Era un piropo para ti", se excusaba Gonzalo. "No es un piro y no sé hasta qué punto tomármelo como un insulto, la verdad", comentó con tono de molestia.

"Venga hombre, por favor... pues mejor no ser amigo de Beatriz de Vicente", espetaba entonces Gonzalo Miró, aclarando que se trataba de un "piropo" ante el enfado de su compañera de mesa, que seguía justificándose. "Venga Gonzalo", le pedía Cristina Pardo para que siguiera hablando y dando su opinión sobre este asunto sin entrar a atacar a su compañera.

Tras ello, Gonzalo Miró aseguraba que "dichosas filtraciones". "Espero que las persigamos todas de la misma manera", apostillaba en relación a la cantidad de declaraciones que se suelen filtrar a la prensa después de lo sucedido con Begoña Gómez o Pedro Sánchez. "Yo entiendo viendo esto, que me parece un tono completamente agresivo, no sé si es normal o no, pero lo que si tengo claro es que si yo tuviese una amiga, una hermana, una hija o una madre que quisiese denunciar y viese estas imágenes probablemente estaría más lejos de hacerlo", recalcaba el colaborador. "¿Y si fueses tú el denunciado?", le replicaba Beatriz.

"Y por otro lado yo no sé como será el juez, si le afectará esto de tal manera que a lo mejor le termina perjudicando a Íñigo Errejón no lo sé", sentenciaba él. "Se trata de que haga justicia ehh, no de que beneficie o perjudique a uno u a otro", le advertía entonces Cristina Pardo. "Bueno pero no son máquinas son personas", defendía Gonzalo Miró. "Pero que lo ideal para nosotros es que se haga justicia", concluía la presentadora.