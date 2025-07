Los espectadores ponen de vuelta y media a 'Tardear' por sus colaboradores y temas: "Cambio de canal"

Carmen Borrego regresaba este lunes al plató de 'Tardear' tras incorporarse hace unos días como nueva colaboradora. Y más allá de participar en los diferentes temas de debate, la hija de María Teresa Campos ha vuelto a llevar a cabo su sección, "La defensora de los Borregos" en la que ha dado la cara por sus compañeros ante las críticas de la audiencia. Aunque esta vez también le ha tocado pillar a ella y a su familia.

"Hoy Carmen se va a volver a convertir en la defensora de los borregos y del rebaño de los colaboradores de 'Tardear que necesitan defensa", advertía Frank Blanco. "Lo que pasa es que claro cuando los mensajes colapsan nuestras líneas de teléfono, los espectadores que critican sin piedad, pues Carmen es que hasta las Campos pilláis", proseguía diciendo el presentador.

Tras ello, 'Tardear' emitía críticas de espectadores quejándose de colaboradores como Raquel Bollo, Pelayo Díaz o de que entre los temas del programa siempre estén las Campos. "Cambio de canal", "sois repugnantes" o "no os voy a ver porque tenéis mucho friki" eran algunas de las quejas.

"¿Cuando se va Raquel Bollo de vacaciones? Me produce tanto rechazo que no podemos veros. ¡Fuera Bollo! Prepotente y soberbia, ¡pa tu casa!", soltaba una espectadora. "Y lo que me faltaba ya el fantasma ese que ha venido de Supervivientes, el tal Pelayo, no os voy a ver porque tenéis mucho friki", apostillaba otra.

Tras verlo, Carmen Borrego daba la cara por Raquel Bollo dejando claro que es una gran colaboradora. "Cuidadito señora, si Raquel está con el móvil quizás es porque está recibiendo informaciones", le replicaba la colaboradora a la crítica de una señora a Raquel asegurando que se pasa el 90% del programa mirando al móvil.

Y aunque tendría que defenderlo, Carmen Borrego no dudaba en advertir a Pelayo Díaz por las críticas de la audiencia. "Lo siento por ti pero es que hay mucha gente que piensa que ahora en plató eres el Pelayo más clasista o déspota, el público es soberano", le decía la colaboradora a su compañero.

Las quejas de la audiencia de 'Tardear': "Son repugnantes"

'Tardear' emite las quejas de su audiencia

Pero 'Tardear' iba más allá al emitir las críticas de su audiencia a Carmen Borrego y su familia. "Estoy de las Campos hasta... Son repugnantes y estamos del clan Campos que nos salen por las orejas", se quejaba una espectadora. "Soy una televidente de Telecinco y estoy hasta las narices de los Borregos que solo viven de la familia, ¿no se va a terminar nunca? ¡A cambiar de canal! ¡Qué hartura la familia de la Borrego!", exponía otra. "¿No hay otros temas ni más vida que esta gente?", se preguntaba otra mujer.

"Yo le quiero decir al público que yo lo respeto, los temas de los Borregos ni las Campos los escogemos nosotros. Y señora yo creo que para atacar o criticar no hay que insultar, lo de repugnante me parece bastante feo, cuando se ataca a alguien hay que atacarle con argumentos no con insultos. Ya está bien de que estamos siempre las Campos, estamos aquí porque se nos contrata y si la dirección de los programas deciden hablar de las Campos será por algo", sentenciaba Borrego.

"Yo estoy de acuerdo en que no hay que faltar al respeto pero la expresión de nos salen los Borregos por las orejas, ¿crees que es verdad?", le replicaba Frank Blanco. "Si yo estoy de las Campos hasta las orejas como no va a estar la gente, si yo soy la primera", concluía la colaboradora de 'Tardear'.