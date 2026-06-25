La sentencia condenatoria contra la productora de Ana Rosa Quintana que ha paralizado 'El Tiempo Justo' en Telecinco

Este jueves, César Muñoz paralizaba el final de 'El tiempo justo' para leer una sentencia contra Unicorn Content y 'Tardear' después de que el fallo obligara a su lectura en un programa que se emitiera en la misma franja.

No es la primera vez que ha sucedido algo así. De hecho, Telecinco ha tenido que leer sentencias parecidas contra 'Sálvame' o el 'Deluxe' en los programas que le sustituyeron después. Y eso es lo que ha pasado este jueves con el espacio que presenta César Muñoz en relevo de Joaquín Prat.

"Ahora tenemos que leer un fallo judicial sobre un contenido. Primero: debo declarar y declaro que Unicorn Content en la emisión del programa 'Tardear' de la cadena de televisión Telecinco, el día 11 de julio de 2024 incurrió en una intromisión ilegítima e injustificada en el derecho al honor de doña Romi Murillo Martínez, al utilizar sin su consentimiento imágenes de la misma, obtenidas de una previa entrevista a un reportero para el montaje de un sketch en el que es ridiculizada, proyectando una imagen distorsionada y deshonrosa de la señora Murillo Martínez", leía el presentador.

"Segundo: Debo condenar y condeno a Unicorn Content a emitir la publicación de la parte dispositiva de esta sentencia en el mismo horario y tiempo, y con la misma difusión que tuvo la intromisión sufrida por la perjudicada", proseguía César Muñoz.

"Tercero: Debo condenar y condeno a Unicorn Content a abonar a la actora en concepto de indemnización por el daño moral y rogado la suma de 20.000 euros; cantidad que deberá ser incrementada con el interés legal del dinero desde la interpelación judicial. Desde el dictado de la presente sentencia será de aplicación el interés demora procesal establecido en el artículo 576 de la ley de enjuiciamiento civil. Se impone el pago de las costas procesales causadas en la instancia a la parte actora", concluía el presentador de 'El tiempo justo'.