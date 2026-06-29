Las tardes de Telecinco experimentan un fuerte meneo: 'El verano se mueve' releva a 'El Tiempo Justo' tras su parón por vacaciones

Por segunda semana consecutiva, las tardes de Telecinco sufrirán una importante modificación a la espera de la despedida por vacaciones de 'El diario de Jorge' y la llegada de 'De Lunes a Viernes'. Así, esta semana, la cadena principal de Mediaset dará la bienvenida a 'El verano se mueve' con Ion Aramendi y Kike Quintana.

Después del estreno de 'Amor...¡o lo que surja!', el nuevo dating show presentado por Carlos Lozano con el que Telecinco busca recuperar el espíritu de 'Mujeres, hombres y viceversa', este lunes 29 de junio aterriza el nuevo magacín producido en colaboración con Unicorn Content que ocupará el hueco de 'El tiempo justo'.

Tras la despedida de César Muñoz y la marcha de Joaquín Prat hace unas semanas por su baja por paternidad, Telecinco ha optado por dar descanso a 'El tiempo justo' y estrenar este formato que nace con la idea de recorrer las costas españolas con la furgoneta de Kike Quintana. El programa se trasladará cada viernes a un punto de la geografía española con Ion Aramendi y sus colaboradores.

De esta forma, 'El verano se mueve' actuará de puente entre el dating de Lozano y 'El diario de Jorge' a la espera del estreno de la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona, que, si no hay cambios, llegará a la cadena el próximo lunes 6 de julio, completando así la reestructuración de las tardes de Telecinco en el periodo estival.

Lo que no cambia y se mantendrá en la parrilla a última hora de la tarde durante todo el verano es '¡Allá tú!'. El concurso presentado por Juanra Bonet introdujo además la semana pasada un giro en su mecánica con grandes sorpresas para luchar contra la llegada de 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra'. Por ahora el concurso de las cajas seguirá compitiendo contra el formato de Roberto Leal a la espera del nuevo concurso con 'El Rosco' a Telecinco.

Una reformulación con la que Telecinco trata de reconducir su crisis de audiencia y reconquistar a nuevos públicos. Algo que por ahora se antoja difícil, pues 'Amor...¡o lo que surja!' no ha arrancado con buen pie -sus últimas emisiones marcaron un pobre 5,9%- al igual que ha ocurrido con 'El show de Paz' en los fines de semana.

Así quedan las tardes de Telecinco esta próxima semana: