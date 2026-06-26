La despedida de César Muñoz en 'El Tiempo Justo', que se retira de la parrilla de Telecinco en verano con su futuro en el aire

Este viernes, 'El tiempo justo' ha dicho adiós con su futuro en el aire para dar paso al estreno de 'El verano se mueve', el nuevo magacín producido por Unicorn Content y que conducirán Ion Aramendi y Kike Quintana. Así, César Muñoz se ha encargado de despedir el programa que ha presentado durante toda esta temporada junto a Joaquín Prat.

Ya nada más arrancar, César Muñoz hablaba de que era el "último programa de la temporada". Y es que aunque en un principio la intención de Mediaset fue mantener 'El tiempo justo' durante todo el verano con César Muñoz ante la baja por paternidad de Joaquín Prat, finalmente el grupo optó por lanzar un nuevo magacín con parte del equipo aprovechando sus nuevas tardes junto a 'Amor...¡o lo que surja!' y 'De lunes a viernes'.

Era al final del programa cuando César Muñoz se despedía de sus compañeros y de la audiencia. Lo hacía después de decir adiós a Dudu, un compañero de realización que se jubila. "He aprendido mucho de vosotros esta temporada. Os quiero, os respeto y os admiro a todos", les decía el presentador a sus colaboradores.

"Y a Joaquín también, que le he echado de menos estas tres semanas. Pero ya que me han dejado capitanear esto, me he sentido muy feliz, muy, muy feliz", seguía expresando el extremeño. "Un placer", contestaba Marta López. "Te queremos", le decía por su lado Luis Pliego. "Lo hemos pasado muy bien", apostillaba Leticia Requejo.

"Pero que no es una despedida, que es un hasta pronto", advertía entonces Marta López. "No, no, claro, esto es que cerramos capítulo", agregaba César Muñoz. "Por vacaciones", matizaba Leticia Requejo. "Mi última pantalla partida con el vecino de arriba, hola Jorge, buenas tardes", terminaba diciendo el presentador al conectar con el catalán. "Se quedan con 'El diario de Jorge', que pasen un buen verano. Adiós", concluía el copresentador de 'El tiempo justo'.

De esta manera, César Muñoz se ha despedido de la audiencia con su futuro más en el aire que nunca. Y es que aunque desde Mediaset se aseguró que 'El tiempo justo' regresaría en septiembre, la realidad es que la vuelta del programa de Joaquín Prat no está del todo garantizada. Todo dependerá de las audiencias que marquen en verano los programas que estrenará Telecinco y fundamentalmente de si 'De lunes a viernes' se afianza y 'El diario de Jorge' vuelve en otoño. Asimismo, en el caso de que el formato regrese queda por ver si César Muñoz retomará su papel de copresentador o no.

En este sentido, hay que destacar que 'El tiempo justo' cierra temporada con un 8,4% de media y después de que en las últimas semanas sus audiencias se hayan resentido al moverse entre el 7 y el 8% con su reducción de horario y haber aumentado la carga publicitaria.