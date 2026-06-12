Primeras palabras de Joaquín Prat tras su paternidad, con un alto y claro recado ante su incierto futuro en Telecinco

Hace siete días que Joaquín Prat sorprendía al despedirse de todo el público de 'El tiempo justo' anunciando que se marchaba para cogerse la baja por paternidad y disfrutar también de sus vacaciones. Lo hizo dejando su futuro en el aire ante la cancelación del programa en verano y las dudas de qué pasará con él en septiembre.

Y este viernes, Joaquín Prat entraba en directo en su programa por videollamada para presentar a sus compañeros Alfonso Egea y César Muñoz y a toda la audiencia a su hija. "Buenas tardes. Aquí está. Es una criatura preciosa, es un regalo precioso de la vida. No me acordaba lo que era y volver a tener esta sensación para los que hemos sido padres volver a tener esta sensación es absolutamente maravilloso", reconocía muy orgulloso.

"Es una niña, se llama Jimena, pesó algo más de tres kilos. Nació el 8 de junio, que es el mismo día que nació su abuela materna, midió 47 centímetros. No vamos a enseñar la carita, pero está aquí. No es un invento que he hecho para irme tres meses de baja por maternidad", bromeaba el presentador mientras sostenía a la pequeña en brazos.

Tras ello, César Muñoz, no dudó en preguntarle a su compañero por cómo se encontraba su mujer. "¿Y la madre cómo está?", le cuestionaba. "Pues la mamá está, cualquier mujer que haya pasado por una cesárea, entenderá cómo está una mamá cuatro días después. Está convaleciente, pero cada día mejor, me está grabando ahora con el móvil. Pero después de una intervención quirúrgica pues está como está, ya anda por casa y la que está espectacular es esta porque come y duerme como una santa", revelaba el presentador.

Joaquín Prat junto a Alfonso Egea y César Muñoz

"Cuando sacan a la criatura después de la cesárea, la mamá no está para muchas fiestas, entonces tiene que ir a reanimación y el primero que hace el piel con piel es el papá", seguía contando Joaquín Prat antes de hacer un alegato por la sanidad pública y agradecer todo el apoyo del equipo del Hospital Universitario de La Plana de Villareal.

"Entonces el primer bibe lo hice yo que me hizo mucha ilusión, y me ha encantado recuperar lo de los bibes. Estamos felices en casa de mis suegros en un pueblito lejos de Castellón", seguía contando el presentador. Asimismo, no dudaba en confesar lo que sintió al ver la ceremonia de inauguración de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia.

Asimismo, Joaquín Prat no dudaba en decir que "os echo de menos, pero lo justo". "Gracias por el detalle que me han mandado los compañeros de Unicorn, esta cesta con todas las cosas", añadía. "Que alegría Joaquín que esté sana y que todo esté yendo bien", le confesaba César Muñoz.

"Nos sentimos bendecidos de verdad. Muy contento. Con vosotros hablo, pero no nos vamos a volver a ver hasta septiembre si Dios quiere y la cadena lo considera oportuno. Yo voy a seguir disfrutando de mi baja porque esto no lo cambio por nada del mundo", sentenciaba Joaquín Prat dejando un nuevo recado a Mediaset sobre el futuro del programa tras su cancelación en verano.