Pablo Fernández se planta en 'En boca de todos' y condena el "blanqueo" a Luis Rubiales: "Me parece lamentable"

Tras el acalorado enfrentamiento entre Luis Rubiales y Pablo Fernández que podría acabar en los tribunales, el portavoz de Podemos ha regresado este miércoles a 'En boca de todos' para reafirma su condena sobre el ex presidente de la RFEF. Así, el colaborador habitual del programa se ha enzarzado en una fuerte discusión con David Aleman, reprochando al espacio de Cuatro el "blanqueo" de la imagen del polémico ex dirigente deportivo.

"Rubiales es bastante cobarde porque no se atreve a debatir conmigo en directo y no ha querido compartir conexión conmigo. Seguramente porque sabe que le volveré a dejar a la altura del betún", ha comenzado sentenciando el portavoz de Podemos nada más conectar en directo con el sustituto de Nacho Abad, que buscaba una rectificación por parte de su colaborador ante las posibles consecuencias legales de su enfrentamiento en televisión.

Sin embargo, Pablo Fernández ha llevado un pasó más allá su condena sobre el granadino. "Yo me ratifico en lo que dije el otro día, Luis Rubiales es un delincuente, condenado por agresión sexual, por un delito tipificado en el código penal, condenado por la Audiencia Nacional, que ratifica la sentencia", ha insistido el político. "Pero no es condena firme, que es lo que dice Rubiales, está retenida", le espetaba entonces el conductor de 'En boca de todos'.

Pablo Fernández se planta contra David Alemán en 'En boca de todos' y reafirma su condena sobre Luis Rubiales

"Me parece lamentable que queráis blanquear a un delincuente sexual como él. Evidentemente vosotros podéis hacer lo que queráis, yo te estoy diciendo lo que hay", ha sentenciado entonces, señalando de lleno al espacio de Cuatro. "Si tú tampoco me dejas decir a qué le condenan pues entenderé que estás blanqueando a Luis Rubiales y que lo estás protegiendo", añadía increpando al presentador.

Ha sido entonces cuando David Aleman le ha parado los pies. "¿Pero por qué estás diciendo eso? Te estoy dando paso para que hables, solo estoy apuntando lo que ha dicho él. La sentencia no es firme, está recurrida, es lo único que te digo. Yo no estoy blanqueando a nadie", ha advertido el sustituto de Nacho Abad mientras Pablo Fernández continuaba repasando la situación de Luis Rubiales con la justicia.

"Estoy diciendo que la Audiencia Nacional ha ratificado la sentencia que le impone el juzgado de lo penal y que han condenado a Rubiales por agresión sexual, por tanto es un delincuente. Un delincuente condenado a pagar 10.800 euros de multa, condenado a 3.000 euros de indemnización por daños morales a Jenni Hermoso y un delincuente que tiene la prohibición de acercarse a ella a menos de 200 metros", ha explicado el colaborador.

"Además de eso, es una persona que está investigada por presuntos casos de corrupción en los negocios, de administración desleal, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales", añadía Pablo Fernández mientras el presentador escuchaba en silencio. "Con lo cual, tiene una imagen completamente deplorable en nuestro país, que por cierto, no es que se fuese de la Federación Española de Fútbol, es que la FIFA inhabilitó por tres años a Rubiales impidiéndole ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol", ha denunciado.

"Y que el señor Rubiales hable de histrionismo o de hablar de forma nerviosa cuando en el palco del Mundial delante de la reina Letizia y de la infanta Sofía se agarró los genitales en una imagen que quedará para la historia de la vergüenza de nuestro país, pues creo que dice mucho de él", ha reiterado el portavoz de Podemos, volviendo a cargar contra 'En boca de todos' por servir como altavoz para el ex directivo.

"A mí dar bombo a este tipo de personajes me parece lamentable", sentenciaba de nuevo Pablo Fernández, ante lo que David Aleman ha terminado plantándose para finalizar el tenso cara a cara. "Yo te he dado la oportunidad para que te retractes, no lo haces. Pues si te llega la querella si te parece lo hablamos", ha resuelto el comunicador. "Ya te digo yo que no será querella, no lo va a hacer. Lo veremos en unos meses", terminaba señalando el político.