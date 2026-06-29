Así se han saldado las audiencias de 'El show de Paz' en su primer fin de semana en Telecinco: Los datos sientan cátedra

'El show de Paz' ha superado su primer fin de semana en la programación vespertina de Telecinco con resultados de audiencia muy discretos que, sin embargo, no desentonan para cómo es la situación de la cadena de Mediaset, con una crisis que, hasta ahora, no se remonta por más que se intenta y se lucha.

Lo nuevo de Paz Padilla, un proyecto producido por el grupo audiovisual italiano en colaboración con Secuoya Studios que supone su regreso a Telecinco después de mucho tiempo alejada de sus dominios, ha generado profunda división en la crítica en sus dos entregas de estreno.

Por un lado se sitúan quienes han valorado que es un formato fresco y dinámico, con una Paz Padilla enérgica y más entregada que nunca; sacando su indiscutible lado cómico como antaño. Por otro, los críticos (a veces dañinos) que hablan de programa "casposo", "aburrido" y "poco original".

Efectivamente, 'El show de Paz' bebe de espacios como 'Entre todos' de TVE (2013-2014) en el caso de la sección de Fabiola Martínez, dedicada a ayudar a los más desfavorecidos; o de 'Gente Maravillosa', espacio de Toñi Moreno en Canal Sur en el que también son protagonistas las cámaras ocultas.

Sin embargo, hoy en día no hay programa que no aguarde grandes similitudes con otros. En televisión todo o casi todo está inventado. Además, esta nueva apuesta de Telecinco sí que aporta elementos diferentes, como esa potenciación de la vis humorística de la presentadora en el bloque 'Sustos o Paz' o en las entrevistas, aderezadas con un toque de gamberrismo.

El caso es que, a pesar de poseer varios puntos a su favor y de contribuir a dinamizar la franja vespertina del canal, en sus dos primeros pases el público ha dado la espalda. El estreno del sábado 27 de junio obtuvo un 7,8% de cuota de pantalla y congregó a 638.000 espectadores. Un debut flojo pero que, aun así, permitió que fuera el programa más visto de Telecinco en el día. También se situó por encima de la media de la cadena en el día (6,6%).

El ESTRENO de #ElShowDePaz en la tarde de @telecincoes firma un 7.8% de share y una media de 638.000 espectadores



➡️ Más de 2.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa



➡️ Seguiremos atentos a su evolución#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/byH3533vAg — Dos30' (@Dos30TV) June 28, 2026

La prueba de fuego llegaba este domingo 28 de junio en su segunda emisión y lo cierto es que empeoró esos registros del estreno, descendiendo a un 6,7% de share (-1,1 puntos) y a 590.000 seguidores (-48.000). Un comportamiento poco prometedor. Eso sí, todavía es muy pronto para sentenciar el producto, que podría tener margen de maniobra, mejora y crecimiento durante las próximas semanas.