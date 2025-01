Ramoncín clama lo que creen muchos tras ocurrir lo que se ha visto con Elisa Mouliaá en 'Más vale tarde'

Este martes son muchos los programas que están analizando la forma en la que Adolfo Carretero, el juez del caso de Íñigo Errejón se dirigió al ex político y a Elisa Mouliaá en sus declaraciones. Así, tanto Joaquín Prat como Silvia Intxaurrondo han sido contundentes. Y por la tarde, 'Más vale tarde' analizaba también la filtración de las declaraciones con colaboradores como Ramoncín o Beatriz de Vicente.

Una vez más, Beatriz de Vicente ha tratado de defender al juez como ya hizo en 'Espejo Público' llegando a enfrentarse con Susanna Griso. Así, la abogada ha vuelto a vivir un tenso rifirrafe con Tania Sánchez al respecto de sus valoraciones al tratar de dar la cara por Carretero.

Era después de ese enfrentamiento y de analizar bien las imágenes de Íñigo Errejón y sobre todo Elisa Mouliaá cuando Cristina Pardo le daba la palabra a Ramoncín para conocer su visión de este asunto. "Liquidar esto en unos segundos no es nada sencillo sinceramente", aseveraba de primeras el cantante. "Bueno puedes hablar todo lo que te permitan Bea y Tania", le advertía la presentadora de 'Más vale tarde'.

"No, no, yo digo que me callo y dejo hablar. A mí lo siento mucho pero esto me parece un tercer grado. Lo siento mucho, esto es un tercer grado que es poner a alguien contra las cuerdas. Es llevar a alguien a una situación en la que no estás con el camarero ni con el que te vende los zapatos. No, es un juez, que es el que te puede llevar para adelante, es el único que tiene la potestad para decirte que esta noche vas a dormir aquí un ratito para que reflexiones", recalcaba Ramoncín.

"¿Tú crees, Ramón, que en ningún caso está justificado que un juez haga un tercer grado o es en este caso en el que no te ha parecido oportuno?", le cuestionaba entonces Cristina Pardo. "¿En un caso como este hacerle un tercer grado a una persona que va como testigo que ha tardado tres años en decirlo?", respondía el colaborador. "Va como testigo denunciante", le replicaba Beatriz de Vicente. "Yo tengo una idea de lo que ha podido pasar pero eso ya es la idea que tenemos cada uno. Todo eso se puede hacer de otra manera", incidía Ramoncín.

Ramoncín, claro y rotundo contra el juez Carretero

Tras ello, el cantante ha sido muy claro al expresar su opinión del juez que lleva el caso de Errejón. "Cuando tú te ves delante de un juez te cagas, como testigo, como imputado, como acusado y lo que tienes es un terror absoluto en que lo que vayas a decir se interprete como es y puedas decir la verdad y que esa verdad llegue a buen término. Cuando a ti te presionan de esa manera ocurre lo que estamos viendo", confesaba el cantante.

"Pero si ella es la primera que ha dicho que no la trató mal el juez, es que parece que ha vivido un tormento y no es así", trataba de reprenderle Beatriz de Vicente. "Después de lo que ha dicho su abogado yo no tengo nada más que decir. Yo lo siento pero esa manera de interrogar a la gente no la compro. Oiga usted me interroga con educación y me pregunta todo lo que quiera preguntarme porque su obligación es buscar la verdad", sentenciaba.