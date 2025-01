Beatriz de Vicente se planta de 'Espejo Público' por lo sucedido con Cristina Fallarás: "No lo consiento"

'Espejo Público' ha mantenido un tenso debate este martes sobre el polémico interrogatorio del juez Adolfo Carretero a Elisa Mouliaá, con preguntas incómodas, demasiado incisivas, poco convenientes en algunos casos y haciendo uso de comentarios toscos. Y este asunto ha propiciado un enganchón monumental entre Beatriz de Vicente y Cristina Fallarás.

De entrada, Beatriz ha sacado la cara por el magistrado. "Adolfo es un juez particular y todos los que trabajábamos en Plaza de Castilla lo sabemos en tanto que es muy directo en sus interrogatorios y puede ser incluso tosco, pero es un hombre justo que busca la verdad. Es importante que comprendamos que en una instrucción la labor del juez es indagar y las instrucciones de delitos sexuales son muy desagradables. Este vídeo que se ha filtrado está sesgado", ha sentenciado la abogada que colabora en el magacín de Antena 3.

"¿Que Adolfo podría haber endulzado más la voz? Podría haberla endulzado. Ahora, de ahí a lo que yo he llegado a leer... Que de este señor, que lleva muchos años y que es un buen juez, se ha escrito que ha violentado de forma dolosa. Estoy hablando del artículo de Cristina Fallarás. Con todos los respetos, es ignominioso y casi calumnioso porque le llama sádico y dice que disfruta interrogando y coaccionando a Elisa. Una cosa es que sea duro y directo, pero no ha dejado de preguntar sobre aquello que se le ha dispuesto", ha criticado Beatriz de Vicente.

Inmediatamente, 'Espejo Público' establecía conexión con Fallarás, produciéndose un careo entre ambas que ha derivado en un desencuentro. "El vídeo pone en evidencia cómo se trata a las víctimas de violencia sexual en los juzgados. Es más que evidente que se pone en cuestionamiento cada una de las palabras de Elisa Mouliaá, le trata a gritos, no le deja acabar una respuesta, con cada pregunta más burda que la anterior", ha condenado Cristina Fallarás sobre el comportamiento del juez Carretero; señalando "la brutal diferencia de tono" entre el interrogatorio de Elisa Mouliaá y el de Íñigo Errejón.

"Desconocéis cuál es la función de un juez de instrucción, que tiene que poner en duda, tiene que indagar, tiene que investigar y la presunción de inocencia en vuestro discurso ha desaparecido", ha rebatido Beatriz de Vicente, que ha entrado en terreno pantanoso al preguntarse en voz alta quién ha filtrado este vídeo del interrogatorio de Adolfo Carretero y con qué intención: "Me consta que en el juzgado están muy enfadados".

"¿A quién señalas tú?", le ha preguntado Susanna Griso. "No me voy a meter en semejante jardín ni de coña", le ha cortado ella de raíz. "¿Pero a quién favorece esta filtración?", ha insistido Miquel Valls. "Que no voy a hablar de eso", se ha plantado la abogada. "Estás dando a entender que hay una parte interesada. De alguna manera, has tirado la piedra y escondido la mano", le ha recriminado seriamente la presentadora de 'Espejo Público'.

"Yo solo he dicho que me pregunto a quién le viene bien esto", se ha excusado Beatriz de Vicente, que ha deslizado que el programa estaba emitiendo el vídeo de dicho interrogatorio de forma sesgada: "¿Por qué no ponéis el vídeo entero en el que el juez, al empezar, le dice que le va a hacer preguntas incómodas?".

Acto seguido, Beatriz ha continuado su enfrentamiento con Cristina Fallarás, mostrando su indignación por su artículo: "Cristina, decir que un juez es un sádico y que disfruta poniendo contra la pared a una presunta víctima de violencia sexual tiene tela marinera... En tu artículo eres incongruente y durísima, rozas la ignominia por no decir la calumnia, tía".

"Sé muy bien cómo es mi artículo precisamente porque lo he escrito yo. Sé muy bien lo que quería decir, soy periodista, soy escritora, utilizo las palabras exactas, no me equivoco en las palabras que uso y escribo lo que me da la gana. Y cuando dices que a quién beneficia que se filtre el vídeo, estás admitiendo de facto que beneficia a Elisa Mouliaá", le ha confrontado Cristina.

"Eso lo dices tú, eso lo dices tú", ha saltado Beatriz de Vicente. "Deja que termine", le ha pedido Susanna Griso, harta de sus continuas interrupciones. "No, no, me está haciendo una aseveración que no consiento. Eso no ha salido de mi boca", ha estallado la letrada. "Lo que dices en el artículo es de una barbaridad manifiesta por no decir que roza lo ilegal", le ha advertido Beatriz a Cristina Fallarás.

Por otro lado, al igual que Cristina, Pilar Velasco también ha encarado a Beatriz de Vicente y le ha desmentido que el juez no tiene la obligación de hacer un interrogatorio duro como estaba haciendo creer a la audiencia. "Yo no he dicho eso, que no permito que pongáis en mi boca lo que no he dicho, no me da la gana. No he dicho eso, he dicho que tiene que preguntar sobre todo", se ha plantado definitivamente Bea.