Risto Mejide señala lo que muchos al ver el interrogatorio del juez a Elisa Mouliaá y alza así la voz

Risto Mejide ha sido la voz de muchos y muchas este lunes, 20 de enero, en 'Todo es mentira'. El programa de Cuatro ha emitido las imágenes de las declaraciones de Iñigo Errejón y Elisa Mouliaá ante el juez Adolfo Carretero el pasado jueves, 16 de enero por la denuncia que la actriz interpuso contra el expolítico por una presunta agresión sexual.

Este lunes se han filtrado las imágenes del interrogatorio. Y los usuarios de las redes sociales han mostrado su indignación por el tono empleado por el juez con la denunciante. Un enfado que también ha manifestado Risto Mejide en 'Todo es mentira'. "¡Estoy flipando!", ha exclamado el publicista al ver las imágenes del juicio. Acto seguido, daba paso a la periodista Cristina Fallarás, quien también se mostraba consternada tras ver el vídeo.

Aunque a la periodista tampoco le sorprende, como así lo ha reconocido: "Este tono es lo habitual Risto, y de verdad lamento que se haya filtrado el contenido de este juicio". Si bien reconoce que se le han "saltado las lágrimas" al ver las imágenes, recuerda que "esto es lo habitual. Tal y como venimos denunciando desde hace años y años, este es el motivo por el que las mujeres en lugar de denunciar acuden a mí, me lo mandan a mí".

Risto Mejide tras el trato del juez a Elisa Mouilaá: "Me violenta mucho"

Risto Mejide ha explicado lo que más le ha incomodado de las imágenes, "las preguntas sobre si se sacó el pene, si no se lo sacó… No sé. Me violenta mucho justamente lo que dices, que ella tenga que pasar por este trago". Cristina Fallarás asegura que en un Juez de Violencia de Género, esto se habría tratado de manera distinta: "Hay mayor atención a la víctima y se intenta no revictimizarla. No se, en la mayoría de las ocasiones, ¿eh? ¿Por qué crees que solo denuncian una de cada diez agresiones sexuales? Es decir, ocho de cada 100. Y esto sucede porque las mujeres y las abogadas sabemos lo que va a pasar dentro del juzgado y se le pregunta a la víctima si quiere pasar por eso, si están seguras, y muchas se echan para atrás", lamenta la periodista.

"Pensé, ¡caray, parece tan grotesco que es como si lo hubiéramos preparado nosotras, a las que llaman 'feminazis', para demostrar cómo se las gastan los jueces en este tipo de situaciones!", ha reprochado Fallarás, muy enfadada. Además, ha destacado que, en ciertos momentos el juez Carretero "le grita a la víctima", y es notable "el cambio de tono entre cómo se dirige a Errejón y cómo se dirige a Mouliaá. Además, a Elisa no le deja ni terminar sus respuestas, ni una sola, y le habla como si fuera Iñigo el que tuviera delante".

Por todo ello, la periodista lamenta que "la mujer se acaba rompiendo. Poco a poco la va sometiendo a un interrogatorio violento que acaba por terminar con ella". Por último, Risto Mejide ha señalado lo complejo que será probar el consentimiento, algo que será determinante en esta causa.