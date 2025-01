El inesperado crossover de Ana Rosa y Risto Mejide por lo ocurrido en pleno directo en sus programas

Cada día, Jorge Javier Vázquez conecta con Ana Rosa Quintana para dar el relevo de 'El diario de Jorge' a 'TardeAR'. Sin embargo, este jueves hemos asistido a algo histórico pues a ellos se sumaba Risto Mejide desde 'Todo es mentira' porque Ana Rosa iba a conectar con el presentador de Cuatro para responder a los ataques de Irene Montero.

Así, la presentadora de 'TardeAR' arrancaba su programa conectando en directo con Risto Mejide en 'Todo es mentira' para contestar a Irene Montero después de que la eurodiputada de Podemos la señalara el día anterior. Todo se producía cuando la ex ministra de Igualdad abordaba la denuncia que había recibido del líder de Desokupa.

"Hay señoras como Ana Rosa Quintana que lleva a sus programas a gente como esta para legitimizar a estas bandas de neonazis", soltaba Irene Montero. "Irene, ¿entiendes que yo no te deje que vengas aquí a lanzar tu mitin? Porque lo que haces es lanzar un mitin contra personas que no se encuentran en plató. Si tienes algo contra ella, la demandas y aclaras los temas que tengas que aclarar con ella, pero mientras eso no ocurra, te agradeceré que no conviertas esto en un lodazal", le espetó Risto.

Tras el lío que se montó este miércoles en 'Todo es mentira' y después de haberse visto señalada, Ana Rosa ha querido contestar a Irene Montero y conectar con Risto Mejide en directo. "Risto primero agradecerte, no que me tengas que defender que ya me defiendo yo solita, pero es de buen compañero y hay que agradecerlo", le decía Quintana a su compañero. "Yo no sé la obsesión que tiene tu colaboradora conmigo", apostillaba antes de recordar lo que dijo de ella.

La contundente respuesta de Ana Rosa Quintana a Irene Montero

Después de verlo, Risto Mejide recalcaba que "esto no fue agradable y te tengo que dar el derecho a réplica y te agradezco que hayas entrado aquí". "Yo tampoco voy a entrar en polémica con esta señora, ya son muchos años y muchas veces. En tu programa dos o tres veces, ha sido en la tribuna del Congreso de los Diputados. Vamos a ver, esta señora odia a los empresarios, odia a la empresa, que sí que tengo una empresa inmobiliaria, de alquileres, no solo turísticos, también de venta. Y voy a hacer un proyecto de coworking en Madrid, tengo una productora y otras cosas porque me lo he ganado como tú te has ganado tu empresa de publicidad y ahora como productor, y como cualquier empresario de este país que pagamos impuestos", empezaba a decir Ana Rosa.

"Esto no es que tengo yo unos pisitos, y aunque los tuviera, me los he comprado con mi dinero y con los bancos. Soy accionista de una empresa que se dedica a ese sector como me dedico al sector de la producción y a otros que no voy a contar. ¿Esta señora quién es? ¿Por qué se aprovecha que es aforada para decir lo que le de la gana en un programa de máxima audiencia como el tuyo? Es que no estamos en igualdad de condiciones. Como esta señora y algún otro de su partido que me pone verde en la sede del Congreso de los Diputados donde yo no puedo replicar. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos? Que no haya empresarios", proseguía denunciando Ana Rosa Quintana.

"Por cierto el 80% de la riqueza de este país es de empresarios y el 80% de los trabajadores están contratados por empresarios. Hombre si prefiere Venezuela o Cuba para ella, para mí no ehh", sentenciaba Ana Rosa Quintana. "Su argumento es que con tu empresa legitimizas a Dani Esteve de Desokupa y a empresas similares", le advertía Risto. "Yo me ocupo de la okupación como me ocupé durante años de los desahucios y entonces gobernaba Rajoy. Es verdad que hay personas que tienen casas y personas que con su trabajo de toda la vida se han comprado un apartamentito para alquilarlo. Conozco a gente con propiedades y que no los alquilan por miedo a la okupación y de eso es muy responsable esa señora", incidía Ana Rosa.

Lejos de quedarse ahí, Ana Rosa Quintana lanzaba un órdago a Irene Montero. "Y te digo una cosa, hay unos que generamos riqueza y empleos. Yo desde luego más de 500 empleados y hay quién se gasta la pasta. Por ejemplo 200.000 euros en montar una app que luego han tenido que cerrar. Unos generamos riqueza y empleo para este país, y otros que se lo gastan. Yo respeto mucho que esta señora sea eurodiputada porque soy una demócrata y si hay personas que la han votado todos mis respetos. Pero que ella también respete a los demás y respete a los comunicadores", sentenciaba la presentadora de 'TardeAR'.

Risto Mejide carga también contra Unidas Podemos

Después era Risto Mejide el que se pronunciaba al respecto. "Yo te diré una cosa más, efectivamente ser empresario no es la panacea porque recibes por todos lados. La gran mayoría de los empresarios somos gente honrada que hacemos nuestro trabajo y que programa a programa vamos ganando dinero. La deshonra no está en qué te gastas el dinero sino en cómo lo ganas y luego que te lo gastes en pisos o fiestas nadie tiene que entrar", aseveraba.

"Y luego me parece inaceptable que haya grupos políticos que señalen con nombres y apellidos a gente. Por eso le dije lo del juzgado, si usted tiene un problema con alguien le llevas al juzgado y sino lo que haces es difamar. Unidas Podemos se ha hinchado a señalar a gente por machista, por explotadores. Yo qué quieres que te diga en el pecado llevan la penitencia, mira dónde están y mira donde van a estar y la cantidad de votantes que han perdido", concluía Mejide. "La irrelevancia más absoluta", apostillaba Ana Rosa.