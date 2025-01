Lucas (Andy y Lucas), obligado a disculparse tras mentir a Ana Rosa con lo de su nariz

'TardeAR' ha arrancado este miércoles recordando las declaraciones exclusivas que les dio el cantante Lucas González hace unas semanas asegurando que no se había operado la nariz. "Algo que él mismo reconoció finalmente este martes en su visita a 'El Hormiguero'.

"Lo ven ustedes. El cantante Lucas de Andy y Lucas hace no mucho tiempo nos juró y nos perjuró que no se había hecho nada en la nariz. Bueno pues ayer en 'El Hormiguero' confesó que se había operado la nariz. Hombre por favor, claro le hemos preguntado", reaccionaba Ana Rosa Quintana.

Y es que la gran pregunta es por qué Lucas González mintió a 'TardeAR' y no confesó lo de su operación cuando todos decían que esa nariz estaba así porque había pasado por el quirófano. Pues bien, el propio cantante ha aclarado este miércoles el motivo por el que negó dicha operación.

"Tampoco tenía muchas ganas de contar o dejar de contar. Era algo que me quería guardar para mí", asegura ahora el componente de Andy y Lucas tras el nuevo revuelo que ha causado con sus palabras ante Pablo Motos confesando que sí que pasó por quirófano y no hizo todo lo que tenía que haber hecho.

"Lo siento, no fue con ninguna malicia. Fue simplemente porque la verdad es que no quería dar muchas explicaciones pero vista la presión mediática me he visto obligado a desvelarlo, que tampoco debería ser así, pero bueno no queda otra", prosigue diciendo Lucas ante los micrófonos de 'TardeAR'.

Asimismo, el cantante ha aclarado por qué no ha cicatrizado bien. "Tenía desviación del tabique, al final se me operó y fui muy mal enfermo. Me debía haber tomado mucho inflamatorio, mucha pomada y no quitarme las gasas a destiempo. Al minuto uno me quité las gasas y no cicatrizó como tenía que cicatrizar. Tendría que volverme a operar", concluye el artista.

Tras ello, Ana Rosa Quintana ha querido enviarle un beso. "Bueno hombre a ver hay que decir que yo los quiero mucho, que hemos hecho unas risas y que tampoco es un tema tan grave. Le ha salido mal", reaccionaba la presentadora. "Es que hay cosas que se ven y que se saben es más tranquilo decirlo con naturalidad", apostillaba Alaska.