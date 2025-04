La dirección de 'Supervivientes' impone medidas disciplinarias y Laura Madrueño se planta a gritos

Laura Madrueño acostumbra a sonreír en prácticamente todas las conexiones de las galas de 'Supervivientes'. Sin embargo, la presentadora ha mostrado una cara totalmente desconocida por la audiencia al enfadarse con buena parte de los concursantes en pleno directo por el desenlace de una de las pruebas.

En concreto, todos los concursantes de 'Supervivientes' han disputado un juego de recompensa cuyo suculento premio ha puesto contra las cuerdas a los jugadores. En una de las partes de la prueba, los concursantes debían tirar unos discos contra una diana de metal. Para poder tirar, todos los jugadores debían respetar el orden en el que se ha desarrollado la prueba.

Una regla que los integrantes del equipo Calma han desatendido por completo, lo que ha hecho brotar a Laura Madrueño. Tanto es así, que Carlos Sobera ha tenido que intervenir desde el plató: "Haced caso a Laura, por favor". También Laura les ha recordado: "Me voy a tener que enfadar. ¡En orden supervivientes o si no paro el juego. En orden y detrás de la línea".

Ante la negativa de los concursantes, que hacían caso omiso a las indicaciones de la presentadora, la organización ha tomado medidas disciplinarias. Así las ha comunicado la también meteoróloga: "Paramos el juego, ahora si, ¿Después de media hora jugando?". "Nos hemos liado", se ha justificado uno de los concursantes.

Laura Madrueño, como nunca antes contra las trampas de los concursantes

Un argumento que no le ha servido a Laura Madrueño, quien ha insistido: "Os lo he dicho desde el minuto uno. Os lo ha dicho el equipo de juegos y habéis desobedecido las normas durante todo el juego; así que lo siento mucho pero me comunica la organización que estáis eliminados. La próxima vez estáis más atentos, escucháis lo que decimos porque esto no puede ser. ¡Tenéis que cumplir las órdenes del juego!".

Por si fuese poco, la presentadora de 'Supervivientes' ha proseguido diciendo: "Os puedo dar un aviso y os podéis equivocar una vez, pero lo que no puede ser es que reiteradamente no nos hagáis caso a nadie. Así que sintiéndolo mucho, la que lo siento más soy yo... Me encantaría que el final de este juego hubiese sido otro, pero así no podemos jugar". Tras la descalificación disciplinaria de playa Calma, el equipo de Furia se ha beneficiado de la recompensa.