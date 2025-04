Laura Cuevas acorrala a Makoke al destapar algo sobre ella inemitible en 'Supervivientes': "Mentira"

Desde que el pasado domingo saltara la tensión entre Laura Cuevas y Makoke, la convivencia en los Cayos Cochinos se ha vuelto insostenible. Conscientes de ello, la organización de 'Supervivientes' ha programado un puente de la concordia entre las dos concursantes para limar asperezas. Un cara a cara que ha salpicado a Álvaro Escassi por lo que, según la andaluza, Makoke dice de él detrás de cámaras.

El duelo entre ambas ha comenzado con la palabra "trampa" en alusión al cuestionado comportamiento de Makoke. En concreto, Laura Cuevas acusó a Makoke de saltarse las normas e introducir comida en el concurso. Versión que no ha tenido reparo en reafirmar: "Se metió las dos barritas según ella me contó en la funda del abrigo.. Me lo contaste el viernes por la noche, que te las comiste el día de la lluvia. No manipules porque no estuvimos todo el tiempo apretados, hubo un momento en el que nos salimos todos en el chamizo. Ahí te lo comiste".

Ante tal acusación, Makoke no se ha quedado callada: "Me parece tan rastrero y sucio porque el viernes estaba tocada del jueves que arrastraba la nominación. No me esperaba que cuatro personas me nominaran y me quedé en shock". Precisamente en ese momento, Laura Cuevas ha metido a Álvaro Escassi en la ecuación al asegurar: "A mí me has contado cosas de Escassi muy fuertes para que lo nominen. Si Escassi quiere, cuando salga fuera se las cuento porque son tan fuertes que no las puedo contar aquí".

El motivo real que explica la distancia entre Makoke y Laura Cuevas

Un señalamiento que ha provocado un nuevo estallido en Makoke. "Creo que es la persona más falsa del mundo y te juntas al sol que más calienta. Cuando dices esa mentira que dices, que te aprovechas de que te hablo de mi hijo llorando... Eres una mentirosa compulsiva", le ha espetado la colaboradora televisiva. Por su parte, Cuevas ha asegurado: "La mentirosa eres tú. Yo creía que estábamos empezando a ser amigas y cuando vi cómo navegabas hablando de Escassi de esa manera, di un paso atrás porque a gente así no la quiero en mi vida".

Un giro en la actitud de Laura Cuevas que Makoke ha vuelto a subrayar: "La he ayudado, he dormido con ella a su lado y le he dicho "no te preocupes que me tienes aquí". El domingo en cuestión de horas después de decirle yo "si tú sales, yo que vivo a cinco minutos de Telecinco, te voy a hacer un banquete en mi casa de narices". Eso el domingo a mediodía y el domingo por la noche me hace esto".

En la misma línea, la expareja de Kiko Matamoros ha deslizado: "El papelón que ha tenido ella es decir que era mi amiga y en una nominación se lo dijo a Jorge Javier y de repente por obra del Espíritu Santo soy la más mala". Una actitud que Laura Cuevas ha vuelto a defender: "Después de las cosas que has soltado de Escassi, de amigas nada. Si veo a una persona como navega, doy un paso atrás... Cuando he visto cómo navegas y lo falsa que eres, que eres retorcida". Por su parte, Makoke se la ha devuelto diciendo: "Ella navega muy bien contando medias mentiras e intimidades. Cuando le cuentas algo en la intimidad, coge y te traiciona. En 24 horas te traiciona".

Makoke, obligada a aclarar la información sobre Escassi

Tras una pausa publicitaria, Makoke ha querido tomar la palabra para aclarar todo lo comentado sobre el jinete. "En la vida hay que tener unos códigos y una ética y me parece que esta mujer no los conoce. Es muy sencillo, trabajaba en 'Así es la vida' en invierno y Escassi ha tenido un episodio muy fuerte en su vida y me llegaban muchas insinuaciones... Pasamos muchas horas en la playa y he dicho que me han contado esto y esto. He entrado desde aquí empezando de cero con Escassi, pero sí que le comenté las cosas que me han contado a mí y a millones de colaboradores de la tele", ha explicado.

En la misma línea, la superviviente ha asegurado querer tener buena relación con su compañero: "Quiero conocer a Escassi desde cero y no he querido que eso no me perjudique nada. Ella como es una cotilla... Son muchas horas las que pasamos en la playa y le he comentado cosas que saben mitad de los colaboradores". Una versión muy criticada por Laura Cuevas: "No me ha contado un episodio que le han contado, sino varios muy feos que si dice que va a empezar de cero no sé de dónde los saca. Yo doy un paso atrás porque no me gustan las maneras de navegar que tiene en la vida".