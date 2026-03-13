Solo Kiko Matamoros podía responder así a Telecinco por lo que publican sobre su juicio con Hacienda

Kiko Matamoros podría enfrentarse a una pena de cinco años y seis meses de prisión por ocultar su patrimonio a Hacienda para eludir el pago de impuestos, mientras que Makoke se enfrenta a cuatro años y tres días por presunta cooperación. Así lo ha indicado la Fiscalía en el escrito de acusación publicado este viernes, a la espera de que se celebre el juicio el próximo miércoles 18 de marzo.

Esta nueva cita con la justicia del televisivo y su ex mujer ha conseguido algo inédito en los últimos años tras su salida de Mediaset y la cancelación de 'Sálvame': que Telecinco haga referencia a Matamoros en una de sus noticias. Y el tertuliano, que actualmente conduce un late show junto a Kiko Hernández en Youtube, no ha dudado en tomar sus redes para reaccionar a la pieza publicada por su antigua cadena sobre su situación legal.

Kiko Matamoros reacciona tras convertirse en noticia en 'Informativos Telecinco' por su juicio con Hacienda

"¡Albricias! Es un gran día, ya me nombran en Telecinco. En nada estoy sentado en 'De viernes", ha escrito con sorna en su perfil de Instagram publicando una captura de pantalla de la noticia publicada en la web de 'Informativos Telecinco'.

"Estoy muy tranquilo y satisfecho con la celebración próxima de este proceso. Las cosas tienen un principio y un final. Suerte a los implicados", ha añadido el comunicador, que tras lanzar un dardo contra el espacio conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta que a menudo critica, se muestra tranquilo de cara a su cita en los juzgados.

La Fiscalía pide además en su escrito que la antigua estrella de 'Sálvame' indemnice a la Administración Tributaria con otras multas. Según adelanta VerTele, se trataría de unos 636.597 euros en total. A su vez, asegura que las deudas de Matamoros con Hacienda entre 2009 y 2014 ascendieron hasta la cantidad de 1.086.597 euros (incluyendo la cuota, sanciones e intereses de demora).

En el escrito de la acusación se recuerda que Kiko Matamoros adquirió una vivienda en Madrid por un precio de 1.315.750 euros en 2011, que tanto él como Makoke fijaron como su residencia habitual, poniendo la titularidad a nombre de Makoke con el fin de evitar una intervención de la Agencia Tributaria. Pero este conflicto con la Agencia Tributaria lleva siendo público desde 2026, cuando el televisivo entró por primera vez en la lista de morosos, donde permaneció varios años.

En 2020 el antiguo colaborador de 'Ni que fuéramos' entró en la lista de grandes deudores de ese año por deber más de 600.000 euros, aunque logró salir en 2022. La Fiscalía relata en su escrito que Matamoros evitó formalizar las correspondientes declaraciones ante Hacienda y que desde 2009, trazó una estrategia para proteger su patrimonio de la Agencia Tributaria, haciendo uso de varias empresas creadas por él.

Kiko Matamoros utilizó estas sociedades "con la finalidad de generar tanto un vaciamiento formal de su patrimonio como una apariencia de inexistencia de recursos e ingresos, impidiendo o al menos dificultando que la Agencia Tributaria pudiera enderezar sobre los mismos sus procesos de recaudación", según explica la acusación en su escrito. Dichas empresas, creadas en 2006 y 2010 respectivamente, se dedicaban a actividades relacionadas con la representación artística, la cultura y el audiovisual.

"Las dos sociedades carecían de todo tipo de recursos personales así como medios materiales para el desarrollo de la actividad que constituía su objeto social, limitándose a intervenir en el mercado a través del propio acusado", destaca la Fiscalía en el escrito que precede al juicio que tanto Matamoros como su exmujer tienen por delante para determinar si cumplirán con la pena de cárcel solicitada.