Mediaset recurre a la Fórmula 1 y la Moto GP para relanzar sus discretas audiencias del fin de semana

Mediaset España quiere ser la casa del deporte de motor. Después de ofrecer en los últimos años las carreras de Fórmula 1 que se realizan en España en abierto, ahora la cadena anuncia que ha alcanzado un acuerdo con DAZN y con MotoGP Sports Entertainment Group para ofrecer en abierto algunas de las carreras más relevantes de Fórmula 1 y Moto GP que se realizarán en España.

Con ello, los fans del deporte de motor podrán disfrutar de cinco carreras en total en esta temporada. Dos de Fórmula 1 y tres de Moto GP, con lo que el motociclismo regresará a Telecinco diez años después arrebatándole así los derechos a Atresmedia, que ha sido la encargada de emitir dichas carreras en los últimos años en La Sexta.

De esta manera, Mediaset se asegura convertirse en la casa del motor y apostar de nuevo por la emisión de eventos deportivos en abierto después de que RTVE le haya quitado en los últimos años todos los eventos importantes de fútbol (Mundiales, Eurocopas, Copa del Rey y final de Champions). Y por otro lado, con estas carreras, Telecinco se asegura poder relanzar las discretas audiencias que hace las mañanas del fin de semana que no levantan cabeza desde la cancelación de 'Socialité'.

Y es que aunque los entrenamientos podrían ser emitidos en Cuatro o en BeMad, todo apunta a que será Telecinco quién retransmita las carreras tanto de Fórmula 1 como de MotoGP como ya hiciera el pasado año mejorando sus audiencias.

Mediaset emitirá el debut de la Fórmula 1 en Madrid

Los seguidores de la Formula 1 podrán disfrutar íntegramente en abierto del Gran Premio de Madrid (11-13 de septiembre), que debutará en el calendario mundial y supondrá un acontecimiento histórico para el automovilismo español, con la llegada de la competición a la capital por primera vez en más de cuatro décadas.

La otra cita importante del calendario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 que emitirá Mediaset será Gran Premio de España en el Circuit de Barcelona-Catalunya (12-14 de junio), cuya retransmisión en abierto por parte de la compañía alcanzará su sexto año consecutivo.

MotoGP vuelve a Mediaset con estas tres carreras

Y en el ámbito del motociclismo, el acuerdo alcanzado por Mediaset permitirá a los seguidores del mundo de las motos que puedan ver en abierto de forma gratuita tres citas emblemáticas de MotoGP: el Gran Premio de España en Jerez (24-26 de abril), el Gran Premio de Catalunya (15-17 de mayo) y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana (20-22 de noviembre), pruebas que cada temporada concentran a miles de aficionados y que forman parte de la tradición deportiva de este deporte en nuestro país.