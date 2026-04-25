Cambio forzoso de programación en Telecinco: Cancela la emisión de 'Visto lo visto' este domingo tras tres semanas de tropiezo

Mediaset ofrece este fin de semana el Gran Premio de España de Moto GP en abierto, por lo que la programación matinal de Telecinco se verá alterada profundamente el domingo afectando de lleno tanto a las reposiciones de 'El precio justo' como a 'Visto lo visto', el recién estrenado magacín presentado por Verónica Dulanto y José Luis Vidal, después de que este sábado el afectado sea 'Informativos Telecinco'.

Así, como decimos Telecinco se ve obligada a modificar toda su programación matinal de este domingo para acoger la emisión de las carreras tanto de Moto2, Moto3 como de Moto GP a partir de las 10:45 horas así como un previo especial en el que se emitirá una entrevista exclusiva con Marc Márquez.

Tras ofrecer este sábado, la Sprint Race a partir de las 15:00 horas llevando a que 'Informativos Telecinco' con María Casado retrase su emisión a partir de las 15:40 horas, las motos volverán a rodar a la cadena principal de Mediaset este domingo llevando a que la cadena cancele la emisión tanto de las reposiciones de 'El precio justo' con Carlos Sobera como de 'Visto lo visto', el nuevo programa de Verónica Dulanto.

'Visto lo visto' desaparece así por completo de la parrilla de Telecinco del domingo en su tercera semana y ante su destacado tropiezo en audiencias. El formato de vídeos virales y actualidad impactante arrancó el pasado 11 de abril con un crítico 6,8% y 443.000 espectadores, cayendo a última opción de la audiencia en su franja entre las principales cadenas generalistas. Datos que no ha logrado remontar en sus dos primeras semanas de emisión.

Audiencias de 'Visto lo visto' en sus primeras semanas de emisión

11 de abril: 6,8% y 443.000 espectadores

12 de abril: 6,9% y 507.000 espectadores

18 de abril: 6% y 392.000 espectadores

19 de abril: 6,2% y 407.000 espectadores

Así queda la programación matinal de Telecinco para este domingo:

08:00 horas - 'Got Talent' (reposición)

10:45 horas - ' MotoGP: Gran Premio de España 2026'

10:50 horas - Moto3

12:05 horas - Moto2

13:50 horas - MotoGP

15:00 horas - 'Informativos Telecinco'

Toda la cobertura de Mediaset del GP de España de Moto GP

El domingo los motores arrancarán de nuevo en Be Mad desde las 9:40h con los warm-up. Después, la competición seguirá rodando en Telecinco desde las 10:45h con las carreras de Moto3 (11:00h), Moto2 (12:15h) y MotoGP (14:00h).

En la previa de la categoría reina, Telecinco ofrecerá una entrevista exclusiva con Marc Márquez, que tras recuperarse de la lesión sufrida la pasada temporada buscará en Jerez su victoria número 100 para agrandar aún más su leyenda y poner fin al dominio que mantienen en este arranque de curso Marco Bezzecchi y Aprilia.

Todas las retransmisiones de Mediaset España contarán con la narración del periodista especializado y piloto Sergio Romero, acompañado por Álex Crivillé, primer campeón español en la categoría reina, que debuta este año en Mediaset España; la periodista y piloto Judit Florensa; y Mela Chércoles, colaborador de Mediaset España y corresponsal del Diario AS, atento a todo lo que ocurra en el pit-lane.

Además del Gran Premio de España de este fin de semana, Mediaset España ofrecerá también en abierto el Gran Premio de Catalunya (15-17 de mayo) y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana (20-22 de noviembre). Asimismo, Be Mad emite durante toda la temporada un resumen con lo mejor de cada cita del Mundial, presentado por Pachi Rosés y Sergio Romero.